70 колотых ранений — жестокость убийц шокировала даже бывалых полицейских

Редакция PRESS 29 августа, 2025 15:55

0 комментариев

28 августа в Даугавпилсе на улице Вишкю был обнаружен труп мужчины 1994 года рождения с признаками особо жестокого убийства. По информации полиции, на теле насчитали не менее 70 колото-резаных ран в области груди, спины и живота, а также многочисленные повреждения головы и лица, из-за чего опознание было затруднено.

Сообщение об ужасной находке поступило в 6:31 утра. Сотрудники Латгальского регионального управления полиции оперативно начали расследование и в тот же день задержали двух подозреваемых — мужчин 1993 и 2003 годов рождения. Их поместили в изолятор временного содержания.

«Оба задержанных ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Один из них был судим за насильственное преступление», — уточнили в полиции.

30 августа следователи обратятся в суд с ходатайством о применении к подозреваемым меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Уголовный процесс начат по статье 117, часть 4 Уголовного закона — убийство, совершённое с особой жестокостью. Санкция предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы либо срок от 10 до 20 лет с надзором пробации до трёх лет и с конфискацией имущества или без неё.

В полиции подчеркнули, что следствие продолжается и мотив преступления пока выясняется. «Ни одно лицо не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке», — напомнили в ведомстве.

 

Латвийские фигуристки обвинили эстонского тренера в жестоком обращении. Союз конькобежцев начал расследование

Важно 18:51

0 комментариев

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Вот так скандал: имя Мухаммед — на первом месте в списке получателей пособия в Германии

Мир 18:50

0 комментариев

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Около 50 человек у Сейма протестовали за право учиться на русском языке

Важно 18:38

0 комментариев

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Министр сообщений: Tallink вёл переговоры о возвращении в Ригу, но частники задрали цены

Важно 18:37

0 комментариев

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Центр госязыка: названия улиц на русском в Латгалии — недопустимы!

Важно 18:36

0 комментариев

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

Русская «зависла на паузе»! Латыши делятся, как за границей «разоблачали» наглых туристов на русском языке

Важно 18:22

0 комментариев

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

В Польше разбился истребитель F-16: международный авиасалон отменён (ВИДЕО 18+)

ЧП и криминал 18:21

0 комментариев

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

