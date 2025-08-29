70 колотых ранений — жестокость убийц шокировала даже бывалых полицейских

Сообщение об ужасной находке поступило в 6:31 утра. Сотрудники Латгальского регионального управления полиции оперативно начали расследование и в тот же день задержали двух подозреваемых — мужчин 1993 и 2003 годов рождения. Их поместили в изолятор временного содержания.

«Оба задержанных ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Один из них был судим за насильственное преступление», — уточнили в полиции.

30 августа следователи обратятся в суд с ходатайством о применении к подозреваемым меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Уголовный процесс начат по статье 117, часть 4 Уголовного закона — убийство, совершённое с особой жестокостью. Санкция предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы либо срок от 10 до 20 лет с надзором пробации до трёх лет и с конфискацией имущества или без неё.

В полиции подчеркнули, что следствие продолжается и мотив преступления пока выясняется. «Ни одно лицо не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке», — напомнили в ведомстве.