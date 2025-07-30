50 оттенков бюрократии: как строительство восточной границы саботировали свои же

"Хотя о строительстве восточной границы говорили давно, по-настоящему к делу в наших краях приступили только с началом известной войны. Как и в других случаях, где заказчиком и контролёром выступает государство, в этом проекте можно наблюдать все пятьдесят с лишним оттенков бюрократического процесса, переплетения знаний и компетенций. Другими словами, строительство нашей границы велось, как говорится, через одно место, и это, к сожалению, не сулит ничего хорошего для Латвии в целом.

Кажется, только ленивый не слышал о приоритете номер один — обороне. На неё выделяются немалые деньги. Строительство границы в этом контексте имеет не только приоритетное, но и принципиальное значение, ведь соседей мы не выбираем. Но можем показать, что способны себя защитить.

Не зря же балтийские страны, как неумные, бегают по европейским коридорам, подчёркивая стратегическую важность восточного фланга, которая должна касаться интересов всего континента. Если это приоритет, то речь идёт не только о суммах. Это должно означать создание так называемых зелёных коридоров для всего, что связано с возведением такой инфраструктуры. То есть главная задача — не освоить средства, а выполнить работу. Продемонстрировать условную модель гражданской обороны и способность мобилизоваться в столь очевидной теме, как строительство. Но, увы, не тут-то было!

В моём распоряжении оказалась письмо трёх латвийских частных строительных компаний — SIA «PMCI», SIA «Jaunie ceļi» и SIA «Hydroblast» — адресованное государственной компании «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ) и SIA «Tet», совладельцем которой также является государство.

Краткая суть такова: дочерняя компания «Tet» — «Citrus Solutions», получившая права на заключение контракта на строительство границы Латвии с Белоруссией, не рассчиталась с вышеуказанными субподрядчиками за выполненные работы. Более того, «Citrus Solutions» не только отказалась от договоров с субподрядчиками, но и сейчас предпринимает действия, чтобы строительные компании возместили ей некие убытки, включая штрафы.

Для ясности: против SIA «PMCI» заявлены убытки на сумму 260 985 евро, против «Hydroblast» — 500 000 евро, против «Jaunie ceļi» — 147 704 евро. При этом все три компании робко спрашивают у генерального подрядчика, не могли бы они всё-таки рассчитаться за выполненные и принятые работы? Речь идёт о суммах в 162 449 евро, 121 595 евро и 114 033 евро соответственно. Но, поскольку классика латвийского строительного картеля никто не отменял, главный подрядчик посылает субподрядчиков куда подальше.

Одна из компаний, строивших латвийско-белорусскую границу, уже обанкротилась, две другие идут по пути правовой защиты.

Разговаривая с обманутыми строителями, все они признают, что это манера отрасли: генеральный подрядчик на каком-то этапе, как правило, «кидает» мелких. Почему же они подписываются под такими условиями? Всё просто: малые строительные компании ищут любые способы обеспечить оборотные средства. На крупных объектах, где крутятся большие деньги, они надеются, как говорит президент, «а вдруг получится»…

Не получается, как правило, из-за проблем на старте процесса, когда заказчик — в данном случае VNĪ — выбирает генерального подрядчика. Кто предложит меньшую цену, тот и получает контракт. Малые строители говорят, что рассчитывали: раз государственная компания выбрала другую государственную компанию в качестве главного исполнителя, то вряд ли в итоге субподрядчиков грубо «кинут».

Тем более, что речь идёт о критически важной инфраструктуре, об объекте государственной значимости для обороны. Один из владельцев частной компании откровенно признаётся: весной 2022 года, когда подписывались контракты, на первый план вышла не запланированная прибыль, а национальное самосознание, патриотизм. Мол, не можем стоять в стороне — наша граница, наш долг.

Эта убеждённость не исчезла и тогда, когда начались реальные работы, хотя спешно разработанные проектные решения были неполными, не говоря уже о формальных согласованиях, которые государственные учреждения тянули, как резину. Вот вам и результат конкурса «кто дешевле». Приоритет? Одна из компаний, отвечавшая за подготовку и строительство подъездных путей к границе, получила от «Latvijas valsts ceļi» запрет на использование определённых дорог для доставки стройматериалов, поскольку их нормы не предусматривали такую нагрузку.

В другом случае на важном объекте два месяца согласовывали размещение и количество мобильных туалетов, чтобы удовлетворить принципы экологической политики…

Мелкие строители говорят, что если бы они не были ангелами, то могли бы с первого дня начать писать жалобы на нерациональное, безответственное и бесхозяйственное ведение проекта не только со стороны заказчика — VNĪ, но и генерального подрядчика «Citrus Solutions», который просто не был способен в плане человеческих ресурсов обеспечить ни надзор, ни стандарты качества проекта.

Те же «Latvijas meži», тоже принадлежащие государству, организовали вырубку леса в приграничной зоне не по значимости объекта — приоритет №1, — а по какому-то своему графику, когда найдётся время. Так шли дни, недели, месяцы. Субподрядчики в таком простое могли лишь импровизировать со своими работниками, перебрасывая их на другие объекты, а ведь оставались ещё расходы на содержание стройплощадки, повторные выплаты на мобилизации и демобилизации, а также переделка выполненных работ из-за изменений в проекте.

Выиграв контракт по минимальной цене, «Citrus Solutions» не считает это своей проблемой. Они знают, что в итоге возьмут своё с наивных субподрядчиков, которым деваться некуда. Нормально было бы, если бы VNĪ, как заказчик, прижал к стенке победителя конкурса. Будем честны: в штате таких компаний, как правило, нет практических строителей или их можно пересчитать по пальцам одной руки. Работы выполняют и организуют субподрядчики.

И именно они в итоге остаются крайними… Сумма, предложенная в тендере, устраивает генерального подрядчика, только если он потом объявит субподрядчиков некомпетентными идиотами. Заметьте, это обычно происходит не в начале работ, а ближе к концу, когда основная часть объёмов уже выполнена.

Законность штрафов можно оценивать, как принято в правовом государстве, но не стоит забывать, что частные компании находятся в неравном положении по сравнению с государственными: юридические расходы последних покрываются налогоплательщиками, тогда как коммерсанты могут рассчитывать только на себя и глубину своего кармана.

Кстати, в строительстве границы участвовала и одна литовская компания — потому что литовцы уже завершили аналогичные работы у себя и латвийские коллеги посчитали нормальным использовать их опыт. Когда работы начались, литовские строители поняли, что на этом объекте никакого приоритета и отношения не будет, и скорректировали контракт.

Именно это их спасло, когда «Citrus Solutions» начала «сезон охоты». В суде литовцы отстояли свою правоту, получили причитающиеся суммы за выполненные работы и уехали, не оглядываясь. Их вывод: для латвийцев, очевидно, защита государства не на первом месте, как и нет конкурентоспособного строительного процесса, который якобы кто-то контролирует по закону, но не может обеспечить в соответствии с хорошей деловой практикой.

Поскольку в стране подобные компании, как «Citrus Solutions», контролируют или участвуют в крупных государственных заказах, претендуя на монополию или эксклюзивность, эта система обречена. Учитывая, что «Citrus Solutions» входит в концерн «Tet», подумайте, что нас ждёт, когда государство выкупит у шведов все акции «Tet»? Знает ли министр экономики, что строительная компания под крылом «Tet» — «Citrus Solutions» — с её стилем и манерами потерпела фиаско на немецком строительном рынке, унеся с собой огромные финансовые убытки?

Это был международный провал государственной компании. Там их заставили заплатить за непрофессионализм, но здесь, в Латвии, они могут играть в господ. Возможно, аудиторские отчёты о немецком позоре удастся сбалансировать, ведь здесь они хотят отсудить у латвийских компаний десятки миллионов (включая штрафные проценты), и тогда бизнес на бумаге и в теории даже окажется в плюсе…

Непонятна позиция заказчика — VNĪ — в этом всём. Допустим, честные генеральные подрядчики «Citrus Solutions» были коварно втянуты в сети трёх разных субподрядчиков. Но это скорее свидетельствует о некомпетентности самих «Citrus Solutions».

Какую приоритетную миссию в таком случае прикрывает или разыгрывает VNĪ? Их совет долгое время возглавлял бывший госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс, чьё пребывание на этом посту оправдывалось объектами оборонной инфраструктуры. Строительство границы — такой проект. И с большим преимуществом — приоритетный и важный!

Гарисонс там был — с годовой зарплатой 36 000 евро — по совместительству. Тогда какой смысл от него и VNĪ как заказчика, если они не могут качественно обеспечить контроль и выполнение этого проекта? Это же не театр и не библиотеку строили! Неужели вся ответственность начинается и заканчивается в момент перечисления оговорённой суммы на счета «Citrus Solutions»? Но если деньги перечислили, значит, «дочка» «Tet» что-то показала, отчиталась. Если это было обосновано, почему субподрядчикам — непосредственным исполнителям работ — эти деньги не перечислены?

Если субподрядчиков штрафуют за что-то, какой штраф понесли государственные структуры за саботаж строительства границы? Какое наказание понесёт генеральный подрядчик за допущенные промахи субподрядчиков? Если такие промахи вообще были.

Под государственным прикрытием многие отлично устроились. В отличие от налогоплательщиков, у этих генералов обществ капитала или бюрократической армии есть и выслуга, и страховочные парашюты, и гарантированные социальные взносы, и ощущение безнаказанности с ответственностью, которая где-то там бродит. Неужели публичный сектор хочет донести, что он находится вне чести и разума? Этот случай со строителями на границе — бесчестный. Такая игра не играется в одни ворота. Тем более во времена, когда мы знаем, что является нашим главным приоритетом", - написал Пуче.