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5% в Латвии и 3,8% в Риге: в Латвии хватает рабочих мест

© LETA 9 июля, 2025 07:54

Новости Латвии 0 комментариев

Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце июня 2025 года составил 5% от числа экономически активных жителей, что на 0,1 процентного пункта выше по сравнению с предыдущим месяцем. На конец июня в базе данных Государственного агентства занятости (NVA) было зарегистрировано 43 414 безработных, что на 303 человека больше, чем в мае, когда количество безработных составляло 43 111 человек.

В Риге уровень безработицы остаётся самым низким в стране и составляет 3,8%, что на 0,1 процентного пункта больше по сравнению с предыдущим месяцем. Этот показатель может свидетельствовать о дефиците рабочей силы в столице, где спрос на рабочие места остаётся высоким, а количество подходящих кадров ограничено. В Латгалии, наоборот, по-прежнему наблюдается самый высокий уровень безработицы — 10,3%, но этот показатель снизился на 0,2 процентных пункта. В Курземе уровень безработицы в июне составил 5,3%, что на 0,1 процентного пункта выше, чем в мае. В Земгале и Видземе уровень безработицы остался стабильным на уровне 4,7% и 4,4% соответственно.

Рост уровня безработицы на 0,1 процентного пункта может быть связан с сезонными колебаниями на рынке труда, а также с внутренними экономическими факторами. Несмотря на это, уровень безработицы остаётся сравнительно низким по сравнению с прошлым годом, когда он составлял 5,3%. Тем не менее, важно продолжать отслеживать тенденции, особенно в регионах с высоким уровнем безработицы, таких как Латгалия.

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