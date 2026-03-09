432 лихача за выходные: полиция ловила гонщиков. На трассе A8 разогнялись до 177 км/ч

Проверки проводили сотрудники Отдела специальных задач Бюро управления безопасностью дорожного движения Государственной полиции на автодороге A8 Рига - Елгава - граница с Литвой.

Один из водителей BMW, двигавшийся из Яунолайне в сторону Далбе, ехал со скоростью 162 км/ч. С учётом допустимой погрешности измерения скорость была превышена на 67 км/ч. Водителю назначили штраф 900 евро и запрет на использование водительских прав на девять месяцев.

Позднее был остановлен ещё один водитель BMW, который на участке с разрешённой скоростью 90 км/ч разогнался до 177 км/ч. За превышение более чем на 80 км/ч ему назначили штраф 1700 евро и лишили водительских прав на 12 месяцев.

Примерно через час полиция зафиксировала ещё двух водителей BMW, значительно превысивших скорость. Один из них двигался со скоростью 157 км/ч и получил штраф с запретом на использование водительских прав на девять месяцев. Другой ехал со скоростью 155 км/ч и получил штраф и запрет на управление транспортом на три месяца.

При проверке документов последнего водителя выяснилось ещё несколько нарушений: на него уже действовал запрет на использование водительских прав, не был уплачен налог на эксплуатацию автомобиля, машина не была зарегистрирована, отсутствовало обязательное страхование гражданской ответственности OCTA и не был пройден технический осмотр.

В полиции напоминают, что превышение скорости создаёт серьёзную угрозу как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.