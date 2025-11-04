27 отборных охотничьих собак погибли на судне, прибывшем из Барселоны в Пальма-де-Майорку

Испанская партия защиты прав животных Pacma потребовала привлечь к ответственности виновных в гибели 27 охотничьих собак**, которые были найдены мертвыми** в фургоне трюма парома, прибывшего из Барселоны на Мальорку. Их владельцы с испанского острова провели несколько дней в Литве, готовя собак к охотничьему сезону, и обратились в специализированную каталонскую компанию с просьбой о перевозке животных.

Служба защиты природы Seprona, которая ведет расследование, чтобы выяснить, что могло произойти, сообщила, что из 36 собак, вернувшихся из путешествия, в живых остались только 9. У остальных были явные симптомы асфиксии.

В своем заявлении группа назвала этот инцидент "еще одним примером жестокого обращения с собаками, используемыми для охоты", считая, что к ним относятся как к "инструментам", а "не как к разумным существам с правами".

Pacma призвала правительство исправить ситуацию и включить охотничьих собак в закон о защите животных, из которого они были исключены, по мнению ассоциации, под давлением охотничьего лобби.

Ассоциация также потребовала внести этих животных в Королевский указ о защите животных, чтобы гарантировать контроль и минимальные условия для транспортировки, отдыха и безопасности.

"Пока охотничьи собаки находятся вне правового поля защиты, они будут оставаться жертвами индустрии, которая эксплуатирует их и выбрасывает, когда они перестают быть полезными", - предупреждает организация. Согласно исследованию, проведенному Pacma на основе данных, полученных от трети испанских организаций по защите животных, в 2023 году в Испании было брошено более 12 000 охотничьих собак.