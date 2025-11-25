Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Луна подождёт: утечка SpaceX сорвала планы NASA по высадке в 2027

25 ноября, 2025 09:39

Наука

У SpaceX снова сдвигаются сроки лунной миссии. По данным Politico, в утечке внутреннего документа говорится, что Artemis 3 сможет высадиться на Луну только к сентябрю 2028 года. NASA изначально рассчитывало на середину 2027.

SpaceX собирается передать новый график NASA уже в декабре. Контракт на лунный модуль Starship HLS компания получила в 2021 году, теперь его придётся переписывать.

Согласно документу, первый ключевой тест назначен на июнь 2026 — заправка Starship на орбите. Без неё корабль просто не долетит до Луны. В июне 2027 SpaceX планирует показать беспилотную посадку HLS, примерно в те же сроки, когда NASA хотело запустить Artemis 3.

Анонимный источник в Конгрессе назвал цели SpaceX «очень агрессивными». Starship ещё ни разу не провёл полностью успешный орбитальный полёт. В 2026 появится новая версия ракеты — Starship V3 — и испытания могут пройти с проблемами.

Из-за задержек NASA снова открыло отборы конкурентов. В октябре исполняющий обязанности главы агентства Шон Даффи пригласил других игроков. После возобновления работы правительства NASA выпустит запрос предложений для отрасли.

Главный претендент — Blue Origin. Её лунный модуль Blue Moon MK2 уже в контракте на Artemis 5. В январе 2026 компания хочет провести беспилотную посадку. Мега-ракета New Glenn недавно успешно прошла второе испытание.

SpaceX и NASA не ответили на запросы издания.

Смерть семьи от отравления в Стамбуле: это был не единственный случай

После трагической гибели семьи турецкого происхождения из Гамбурга появились подозрения, что в прошлом от такого же отравления умерло больше людей, пишет "Евроньюс".

После трагической гибели семьи турецкого происхождения из Гамбурга появились подозрения, что в прошлом от такого же отравления умерло больше людей, пишет "Евроньюз".

Чай с пластиком в придачу: какая гадость может попасть в ваш напиток

Хотя жители Латвии, согласно данным социологических опросов, в основном предпочитают кофе, любителей чая у нас тоже немало. Однако то, что чаще всего продается под видом чая, к настоящему благородному напитку имеет весьма отдаленное отношение. Это касается и пакетированного продукта, сырьем для которого служат отходы чайного производства — пыль и сор, и дорогих сортов, именуемых «высшими». Более того, материал, из которого делают сами чайные пакетики, тоже нельзя назвать безвредным.

Хотя жители Латвии, согласно данным социологических опросов, в основном предпочитают кофе, любителей чая у нас тоже немало. Однако то, что чаще всего продается под видом чая, к настоящему благородному напитку имеет весьма отдаленное отношение. Это касается и пакетированного продукта, сырьем для которого служат отходы чайного производства — пыль и сор, и дорогих сортов, именуемых «высшими». Более того, материал, из которого делают сами чайные пакетики, тоже нельзя назвать безвредным.

В Литве задержали двух юных эстонок: везли нелегалов из Латвии, — одного в багажнике

В литовском городе Утене задержали двух гражданок Эстонии, которые везли от латвийской границы четырёх нелегальных мигрантов.

В литовском городе Утене задержали двух гражданок Эстонии, которые везли от латвийской границы четырёх нелегальных мигрантов.

Дурят не только народ, но и Сейм: главная тайна госбюджета Латвии

"Правительство вводит в заблуждение Сейм и общественность, утверждая, что представляет ответственный государственный бюджет. На самом деле это не бюджет в классическом понимании — это примитивное распределение денежных потоков на уровне заголовков без деталей, расчетов и ясности, - пишет на портале Pietiek.com Андрис Кулбергс, депутат Сейма между прочим. 

"Правительство вводит в заблуждение Сейм и общественность, утверждая, что представляет ответственный государственный бюджет. На самом деле это не бюджет в классическом понимании — это примитивное распределение денежных потоков на уровне заголовков без деталей, расчетов и ясности, - пишет на портале Pietiek.com Андрис Кулбергс, депутат Сейма между прочим. 

Приговорили к высшей мере: дело рижского убийцы и насильника 1980-х

Начиная со второй половины июля 1985 года в оперативных сводках о совершенных на территории Латвии преступлениях с угрожающим нарастанием замелькало слово «изнасилование». Во втором, третьем и четвертом эпизодах потерпевшие были убиты. Способ совершения убийств, показания свидетелей и оставшихся в живых потерпевших давали основания полагать, что нападало одно и то же лицо.

Начиная со второй половины июля 1985 года в оперативных сводках о совершенных на территории Латвии преступлениях с угрожающим нарастанием замелькало слово «изнасилование». Во втором, третьем и четвертом эпизодах потерпевшие были убиты. Способ совершения убийств, показания свидетелей и оставшихся в живых потерпевших давали основания полагать, что нападало одно и то же лицо.

Козловскис: Безопасность важнее рельсов! Если потребуется, демонтируем пути

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил в эфире программы «Rīta panorāma» на LTV, что при обсуждении будущего железнодорожных путей на восточной границе главным фактором станут соображения безопасности. По его словам, пока пути можно использовать для грузоперевозок, но если возникнет необходимость их демонтировать, безопасность будет поставлена выше экономических интересов.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил в эфире программы «Rīta panorāma» на LTV, что при обсуждении будущего железнодорожных путей на восточной границе главным фактором станут соображения безопасности. По его словам, пока пути можно использовать для грузоперевозок, но если возникнет необходимость их демонтировать, безопасность будет поставлена выше экономических интересов.

«Сладкий, противный запах» — соседи неделю жили рядом с трупом

Жителей Саласпилса всю неделю беспокоил непонятный запах, который распространялся по дому. Соседи безуспешно пытались понять его источник, пока пожарные не вскрыли квартиру на четвёртом этаже. Внутри они нашли тело умершего жильца, сообщает TV3 «Degpunktā».

Жителей Саласпилса всю неделю беспокоил непонятный запах, который распространялся по дому. Соседи безуспешно пытались понять его источник, пока пожарные не вскрыли квартиру на четвёртом этаже. Внутри они нашли тело умершего жильца, сообщает TV3 «Degpunktā».

