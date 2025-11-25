Луна подождёт: утечка SpaceX сорвала планы NASA по высадке в 2027

SpaceX собирается передать новый график NASA уже в декабре. Контракт на лунный модуль Starship HLS компания получила в 2021 году, теперь его придётся переписывать.

Согласно документу, первый ключевой тест назначен на июнь 2026 — заправка Starship на орбите. Без неё корабль просто не долетит до Луны. В июне 2027 SpaceX планирует показать беспилотную посадку HLS, примерно в те же сроки, когда NASA хотело запустить Artemis 3.

Анонимный источник в Конгрессе назвал цели SpaceX «очень агрессивными». Starship ещё ни разу не провёл полностью успешный орбитальный полёт. В 2026 появится новая версия ракеты — Starship V3 — и испытания могут пройти с проблемами.

Из-за задержек NASA снова открыло отборы конкурентов. В октябре исполняющий обязанности главы агентства Шон Даффи пригласил других игроков. После возобновления работы правительства NASA выпустит запрос предложений для отрасли.

Главный претендент — Blue Origin. Её лунный модуль Blue Moon MK2 уже в контракте на Artemis 5. В январе 2026 компания хочет провести беспилотную посадку. Мега-ракета New Glenn недавно успешно прошла второе испытание.

SpaceX и NASA не ответили на запросы издания.