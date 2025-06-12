Не вернулся из поликлиники

В четверг Гецко, сопровождаемый сотрудниками исправительного учреждения, посетил поликлинику Екабпилса для получения медицинской помощи.

Около 9 утра он самовольно покинул лечебное учреждение, нарушив установленный порядок пребывания вне тюрьмы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от отбывания наказания в виде лишения свободы.

Управление мест лишения свободы совместно с Государственной полицией проводит мероприятия по розыску Гецко.

В открытых учреждениях отбывают наказание осуждённые, соответствующие определённым критериям безопасности и поведения, которым законодательство позволяет временно покидать тюрьму в определённых случаях, в том числе для лечения. Однако самовольный уход является нарушением правил и влечёт предусмотренную законом ответственность.

Если у вас есть информация, которая может помочь установить местонахождение разыскиваемого, Управление просит сообщать в Государственную полицию по телефону 112 или в УМЛС по телефону 26628516.

Также в управлении начата служебная проверка, в ходе которой будут оценены обстоятельства происшествия и действия сотрудников.