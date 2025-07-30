18 стран ЕС подали заявки на получение кредитов для закупки оружия

Почти треть, или 45 млрд евро, от общей суммы запросила Польша.

SAFE, на который предполагается выделить 150 миллиардов евро из бюджета ЕС, является основным механизмом стимулирования закупок оружия для перевооружения Европы, которая столкнулась с возрастающей угрозой со стороны России.

Посредством SAFE странам ЕС станут доступны более дешевые займы.

Средства уже запросили Бельгия, Болгария, Чехия, Франция, Греция, Хорватия, Эстония, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Финляндия, Испания и Венгрия.

Заявки еще можно подать до ноября, и Брюссель надеется, что общая запрошенная сумма еще вырастет.

На прошедшем в июне в Гааге саммите НАТО страны-участницы, уступив давлению президента США Дональда Трампа, обязались увеличить свои расходы на оборону до 5% от внутреннего валового продукта (ВВП).

Наряду с созданием SAFE ЕС облегчил и бюджетные ограничения для стран-участниц.

Правила займов SAFE предусматривают, что большая часть средств должна быть потрачена на закупку оружия у европейских производителей, чтобы таким образом укрепить оборонную промышленность блока.