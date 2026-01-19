Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
15 лет после Фукусимы: Япония снова готовится запустить самую большую АЭС в мире

19 января, 2026

В Японии готовятся к шагу, которого ждали и боялись одновременно: перезапуску крупнейшей атомной электростанции на планете. Происходит это почти ровно через 15 лет после аварии на «Фукусиме», навсегда изменившей отношение страны к ядерной энергии.

Гигантская станция на побережье Японского моря способна выдавать 8,2 гигаватта электроэнергии — этого хватит, чтобы обеспечить светом миллионы домов. Но с 2012 года она не произвела ни одного ватта: все реакторы были остановлены после катастрофы 2011 года.

Теперь власти делают ставку на атомную энергетику как на ключ к энергетической безопасности и сокращению выбросов. Планируется запуск одного из реакторов, что даст столичному региону примерно плюс 2 процента к объёму электроэнергии.

На территории станции — усиленная охрана, колючая проволока, новые дамбы от цунами, герметичные двери, резервные генераторы и системы фильтрации. Тысячи сотрудников всё это время оставались на рабочих местах, несмотря на многолетний простой.

Но за пределами бетонных стен — совсем другое настроение. Около 420 тысяч человек живут в зоне возможной эвакуации, если произойдёт серьёзный инцидент. Многие из них — пожилые. Зимой дороги здесь часто заносит снегом, а ближайшие убежища могут оказаться недоступными.

Местные жители говорят, что планы эвакуации вызывают больше вопросов, чем уверенности, а запуск станции воспринимается как риск, на который их никто по-настоящему не спросил. Опросы показывают: более 60 процентов людей поблизости считают, что условия для перезапуска не выполнены.

Дополнительную тревогу вызывают сейсмические разломы в районе станции и опыт прошлого — землетрясения, пожары, автоматические остановки реакторов. А незадолго до перезапуска всплыли данные о проблемах с отчётами по сейсмобезопасности на другой японской АЭС.

До аварии 2011 года атомные станции давали Японии около 30 процентов всей электроэнергии. Сегодня из более чем тридцати пригодных реакторов работает меньше половины.

Перезапуск крупнейшей АЭС становится символом возвращения к ядерной энергии — и одновременно точкой, где страхи, память и расчёты снова сталкиваются лоб в лоб.

