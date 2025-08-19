14 миллионов евро для airBaltic : правительство снова тратит деньги на авиакомпанию

Министр сообщения Аттис Швинка отметил, что Рига изначально оставляла возможность участвовать в софинансировании наравне с Lufthansa. Средства будут перераспределены из программ Министерства финансов и Министерства сообщения.

В целом с 2009 года Латвия вложила в airBaltic уже более 545 млн евро. Выход на биржу авиакомпании планируется только в 2026 году.

Премьер-министр Эвика Силиня после заседания правительства пояснила журналистам, что решение о вложении 14 миллионов евро в развитие airBaltic принято по принципу pari passu («на равных условиях»). Кабинет министров был обязан действовать в тех же сроках, что и Lufthansa, поскольку это предусмотрено правилами Еврокомиссии о государственной помощи.

«На данный момент мы не можем осуществлять прямые инвестиции в airBaltic без согласия Еврокомиссии», — подчеркнула Силиня.

В Министерстве сообщения уточнили, что вложение позволяет Латвии сохранить стратегическое участие в авиакомпании и демонстрирует единую позицию акционеров в отношении долгосрочного развития и укрепления финансовой независимости airBaltic.

По словам министерства, инвестиция соответствует принципу «рыночного участника» (MEOP): государство действует так же, как частный инвестор, оценивая отдачу и условия вложений. Такая схема считается фискально нейтральной и не увеличивает дефицит бюджета.

Сильная финансовая позиция, как отмечают в ведомстве, повышает шансы авиакомпании привлекать внешний капитал — как в ходе IPO, так и через облигации или другие финансовые инструменты. В перспективе в капитал airBaltic могут войти и Литва с Эстонией: переговоры о возможном участии в IPO продолжаются.

В 2024 году airBaltic зафиксировала убытки в размере 118,2 млн евро, хотя оборот компании вырос на 11,9% и достиг 747,6 млн евро. В первом полугодии 2025 года убытки сократились до 1,7 млн евро при росте выручки на 3%.

На данный момент Латвии принадлежит 97,97% акций авиакомпании, ещё 2,03% — датскому инвестору Ларсу Тусену. 30 июня немецкий антимонопольный регулятор одобрил покупку Lufthansa 10% акций airBaltic за 14 млн. евро. Сделку планируют закрыть в ближайшие месяцы.

После IPO доля Lufthansa в капитале авиакомпании будет зависеть от рыночной цены размещения, но в любом случае составит не менее 5%. Латвийская сторона ранее заявила, что сохранит за собой минимум 25% плюс одна акция.