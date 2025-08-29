14-летний подросток признался в поджогах лесов в Португалии

Об этом сообщила судебная полиция Португалии.

"Возможно, несовершеннолетний действовал из гнева и разочарования, учитывая его плохую успеваемость в школе и очевидную неустойчивость его социальных связей", - говорится в заявлении судебной полиции.

Именно периодические пожары в этом районе стали причиной начала расследования.

"В летний период в этих районах систематически возникали лесные пожары, иногда ежедневно, вызывая беспокойство у местного населения и уничтожая несколько гектаров леса", - говорится в заявлении.

Судебная полиция Браги, проводившая расследование, передала дело в прокуратуру, которая затем передаст его в суд по делам семьи и детей.

К 20 августа судебная полиция Португалии уже арестовала 52 человека по подозрению в поджогах. Данные, собранные информационным агентством Lusa, также показывают, что большинство арестов было произведено в августе.