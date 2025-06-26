За год зарплата чиновника выросла на 18 тыс. евро: как улучшается благосостояние в Минздраве

Для сравнения, в 2023 году на этой же должности его доход составлял 80 464 евро. Кроме того, Книгин получил 112 евро как проценты от "SEB banka".

В декларации указано, что помимо основной должности, в прошлом году Книгин также был председателем комиссии Министерства здравоохранения. В 2025 году его доходы вырастут, поскольку в июне этого года он был назначен временным членом совета Рижской Восточной клинической университетской больницы.

На конец прошлого года в его собственности находились квартира в Риге и совместная собственность — земля в Ропажской волости. Также он владел автомобилем Toyota Corolla Verso 2002 года, зарегистрированным в 2018 году. У Книгина нет накоплений в частных пенсионных фондах, но есть полис страхования жизни с накоплением средств.