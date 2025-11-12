Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Зима придет на праздник. Снег возможен уже 18 ноября

12 ноября, 2025

Piesniguši zāles stiebri.

Холодный воздух из Скандинавии принесёт в Латвию зимние нотки уже к пятнице. По данным синоптиков, праздничные выходные пройдут переменчиво: местами солнце, местами дождь и снег, а в отдельных районах — первый устойчивый снежный покров.

В четверг ожидается порывистый южный и юго-западный ветер, на побережье — до 20 м/с. В Курземе и Видземе пройдут дожди, которые ночью на пятницу распространится по всей стране. Воздух прогреется до +7..+12 °C, но уже в пятницу резко похолодает: ночью температура опустится до 0..–5 °C, на побережье останется чуть выше нуля.

«Суббота будет в целом солнечной, однако в продолжение выходных возможны более сильные осадки, на дорогах — гололёд», — уточняют синоптики.
К 18 ноября в небе будет перемешано всё: и солнце, и снег, и пронизывающий ветер с моря. Местами ожидаются короткие, но интенсивные снегопады. В выходные температура колебаться между –5 и +5 °C, ветер слабый или умеренный, переменного направления.

Снег и небольшой мороз останутся и после праздников — настоящая зима уже у порога.

«Если бить торговцев штрафами, пострадают местные производители»: Данусевич о Maxima
«Если бить торговцев штрафами, пострадают местные производители»: Данусевич о Maxima

«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»
«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»

Неизбежно! Демографическая яма повысит пенсионный возраст
Неизбежно! Демографическая яма повысит пенсионный возраст

«Меньше бюрократии» — в Тукумсе расширили права полиции

11:06

В Тукумском крае от админкомиссий переходят к более оперативной модели. Теперь дела о нарушениях, связанных с управлением децентрализованными канализационными системами и содержанием домашних животных, будет рассматривать Муниципальная полиция. Такое решение принято, чтобы сократить время рассмотрения дел и уменьшить нагрузку на сотрудников.

В Тукумском крае от админкомиссий переходят к более оперативной модели. Теперь дела о нарушениях, связанных с управлением децентрализованными канализационными системами и содержанием домашних животных, будет рассматривать Муниципальная полиция. Такое решение принято, чтобы сократить время рассмотрения дел и уменьшить нагрузку на сотрудников.

Неизбежно! Демографическая яма повысит пенсионный возраст

10:52

Латвийская пенсионная система приближается к моменту, когда без реформ не обойтись. Количество налогоплательщиков сокращается, а число пенсионеров растёт. Уже сейчас на каждого нового работника приходится больше уходящих на пенсию.

Латвийская пенсионная система приближается к моменту, когда без реформ не обойтись. Количество налогоплательщиков сокращается, а число пенсионеров растёт. Уже сейчас на каждого нового работника приходится больше уходящих на пенсию.

«Без светофоров и задержек» — в Салацгриве открыт новый мост

10:37

Сегодня в 11:00 в Салацгриве состоялось торжественное открытие нового моста через реку Салаца на Таллиннском шоссе. Современное сооружение заменило старый мост, обеспечив движение транспорта в обоих направлениях без светофорного регулирования.

Сегодня в 11:00 в Салацгриве состоялось торжественное открытие нового моста через реку Салаца на Таллиннском шоссе. Современное сооружение заменило старый мост, обеспечив движение транспорта в обоих направлениях без светофорного регулирования.

«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»

10:19

Комиссия по народному хозяйству Сейма продолжает работу над законом об энергии для транспорта, который должен стимулировать использование зелёной энергии. Однако, по оценке депутатов и отраслевых экспертов, экологические цели могут обернуться серьёзными расходами для автомобилистов.

Комиссия по народному хозяйству Сейма продолжает работу над законом об энергии для транспорта, который должен стимулировать использование зелёной энергии. Однако, по оценке депутатов и отраслевых экспертов, экологические цели могут обернуться серьёзными расходами для автомобилистов.

В Сингапуре мошенников будут пороть розгами

10:13

Сингапур устал от «великой интернет-аферной лихорадки»  и решил лечить её по-старинке. Теперь за онлайн-мошенничество там положено не только тюрьма, но и розги — от шести до двадцати четырёх ударов.

Сингапур устал от «великой интернет-аферной лихорадки»  и решил лечить её по-старинке. Теперь за онлайн-мошенничество там положено не только тюрьма, но и розги — от шести до двадцати четырёх ударов.

80% латвийских семей страдают от роста цен на продукты

10:11

Рост цен на продукты питания в Латвии затронул почти 80% домохозяйств, свидетельствуют данные исследования банка Citadele и агентства Norstat. Каждый четвёртый респондент признал, что ему пришлось отказаться от привычных продуктов, а менее 20% опрошенных заявили, что не заметили изменений в расходах.

Рост цен на продукты питания в Латвии затронул почти 80% домохозяйств, свидетельствуют данные исследования банка Citadele и агентства Norstat. Каждый четвёртый респондент признал, что ему пришлось отказаться от привычных продуктов, а менее 20% опрошенных заявили, что не заметили изменений в расходах.

В Риге пропала 16-летняя Русалина Матулевич

10:02

Сотрудники Государственной полиции Рижского регионального управления (Северное управление) разыскивают без вести пропавшую Русалину Матулевич, 2009 года рождения.

Сотрудники Государственной полиции Рижского регионального управления (Северное управление) разыскивают без вести пропавшую Русалину Матулевич, 2009 года рождения.

