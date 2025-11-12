Зима придет на праздник. Снег возможен уже 18 ноября

В четверг ожидается порывистый южный и юго-западный ветер, на побережье — до 20 м/с. В Курземе и Видземе пройдут дожди, которые ночью на пятницу распространится по всей стране. Воздух прогреется до +7..+12 °C, но уже в пятницу резко похолодает: ночью температура опустится до 0..–5 °C, на побережье останется чуть выше нуля.

«Суббота будет в целом солнечной, однако в продолжение выходных возможны более сильные осадки, на дорогах — гололёд», — уточняют синоптики.

К 18 ноября в небе будет перемешано всё: и солнце, и снег, и пронизывающий ветер с моря. Местами ожидаются короткие, но интенсивные снегопады. В выходные температура колебаться между –5 и +5 °C, ветер слабый или умеренный, переменного направления.

Снег и небольшой мороз останутся и после праздников — настоящая зима уже у порога.