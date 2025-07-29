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Зиле: торговое соглашение между США и ЕС — политическая победа США (2)

© LETA 29 июля, 2025 09:20

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Фото LETA

Торговое соглашение, достигнутое между президентом США Дональдом Трампом и председателем Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, является политической победой США, заявил вице-президент и депутат Европейского парламента (ЕП) Робертс Зиле в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Он пояснил, что это также видно по данным фондового рынка. «Но с этим ничего не поделаешь. Европа там, где она есть. В военном плане мы очень сильно отстаём (..)», — сказал он.

Политик пояснил, что документ о политическом соглашении принят, но пока не имеет юридической силы, и работа над тарифными вопросами продолжается. В то же время он подчеркнул, что, несмотря на возражения отдельных государств-членов, председатель ЕС не пошёл на эти переговоры без мандата политиков этих государств.

На вопрос о том, есть ли какая-либо конкретная польза от этого соглашения, он подчеркнул, что был установлен чёткий примерный курс. По словам политика, это лучше, чем неопределённость, которая возникла бы после 1 августа, если бы такого соглашения не было.

На вопрос, означает ли соглашение, что Запад снова становится более сплочённым, политик ответил, что это «не идеальная, но хорошая новость». Он пояснил, что подобное соглашение было достигнуто с Японией, Великобританией и Индонезией. «В данном случае крайне важно было достичь такого же соглашения и с Европейским союзом», — подчеркнул он.

На вопрос о том, не был ли ЕС слишком уступчивым в этих переговорах, Зиле ответил, что в политике не бывает идеальных ситуаций. «И как бы нам это ни не нравилось, подход администрации Трампа заключается в использовании пошлин как способа компенсации искажения платёжного баланса, что может быть спорным вопросом с экономической и политической точки зрения, но с этим нужно смириться», — отметил он.

Депутат Европарламента признал, что ЕС и США должны стремиться к снижению торговых барьеров, что будет выгодно обеим сторонам.

Агентство LETA уже сообщало, что Трамп и Ляйен вечером в воскресенье, 27 июля, после переговоров в Шотландии объявили о достижении соглашения по таможенным тарифам.

«Мы заключили сделку. Думаю, это выгодная сделка для всех», — заявил Трамп журналистам на своём гольф-курорте в Тернберри, где он принимал Ляйен. «Это выгодная сделка. Она принесёт стабильность и предсказуемость. Это очень важно для нашего бизнеса по обе стороны Атлантики», — сказала Ляйен.

По словам Трампа, соглашение введёт 15%-ную пошлину на экспорт из ЕС в США. Текущая базовая пошлина составляет 4,8%, а временная дополнительная пошлина в размере 10%, введённая в апреле, фактически сохранит текущий уровень. Однако Трамп пригрозил ввести 30%-ную пошлину, если торговое соглашение не будет достигнуто к 1 августа.

На экспорт автомобилей в США также будет наложен 15%-ный тариф. В настоящее время на экспорт автомобилей из ЕС действует 25%-ный тариф. Однако 50%-ный тариф на экспорт стали и алюминия в США останется в силе.

Это соглашение не распространяется на фармацевтическую продукцию. Трамп намерен дать иностранным фармацевтическим компаниям время для переноса производства в США, а затем ввести очень высокие импортные пошлины на фармацевтическую продукцию, которые могут достичь 200%.

Ляйен заявила, что ряд стратегических товаров будет взаимно освобождён от пошлин. К ним относятся самолёты, некоторые химикаты, полупроводниковое оборудование, некоторые сельскохозяйственные товары и критически важное сырьё.

ЕС взял на себя обязательство инвестировать дополнительно 600 миллиардов долларов в США, а также закупить у США энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов в течение следующих трех лет.

Соглашение еще должно быть ратифицировано государствами-членами ЕС.

По состоянию на воскресенье, 27 июля, пять стран достигли торговых соглашений с администрацией Трампа: Великобритания, Вьетнам, Индонезия, Филиппины и Япония.

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