Жёлтое предупреждение! В ближайшие часы над Ригой может разразиться страшная буря

Если у конкретного преподавателя с первого раза экзамены на права сдают менее 10% учеников, его лицензия приостанавливается, следует из следует из поправок к правилам Кабмина, утвержденных сегодня правительством. В целом требования к обучающим становятся более жесткими. Как сообщает Минсообщения, они направлены на обеспечение большей безопасности дорожного движения, пишет LSM+.