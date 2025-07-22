Жёлтое предупреждение! В ближайшие часы над Ригой может разразиться страшная буря

В ближайшие один–три часа в Риге ожидается гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду и сильными ливнями.
Предупреждение действительно до 23:00.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил жёлтое предупреждение о возможной сильной грозе во вторник вечером в Риге.
В ближайшие один–три часа в Риге ожидается гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду и сильными ливнями.
Предупреждение действительно до 23:00.
Лидер и вокалист группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет, сообщила его семья.
Лидер и вокалист группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет, сообщила его семья.
В начале июня Министерство экономики Латвии и представители розничной торговли подписали Меморандум о снижении цен на продукты питания. Он предусматривает создание так называемой «корзины низких цен»: торговцы обязуются обеспечить наличие как минимум одного товара с самой низкой ценой в каждой из 10 категорий базовых продуктов питания.
В начале июня Министерство экономики Латвии и представители розничной торговли подписали Меморандум о снижении цен на продукты питания. Он предусматривает создание так называемой «корзины низких цен»: торговцы обязуются обеспечить наличие как минимум одного товара с самой низкой ценой в каждой из 10 категорий базовых продуктов питания.
Если у конкретного преподавателя с первого раза экзамены на права сдают менее 10% учеников, его лицензия приостанавливается, следует из следует из поправок к правилам Кабмина, утвержденных сегодня правительством. В целом требования к обучающим становятся более жесткими. Как сообщает Минсообщения, они направлены на обеспечение большей безопасности дорожного движения, пишет LSM+.
Если у конкретного преподавателя с первого раза экзамены на права сдают менее 10% учеников, его лицензия приостанавливается, следует из следует из поправок к правилам Кабмина, утвержденных сегодня правительством. В целом требования к обучающим становятся более жесткими. Как сообщает Минсообщения, они направлены на обеспечение большей безопасности дорожного движения, пишет LSM+.
Партия Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" представила в Центральную избирательную комиссию законопроект поправок к Конституции (Сатверсме), в котором предлагается дополнить 66 статью несколькими предложениями.
Партия Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" представила в Центральную избирательную комиссию законопроект поправок к Конституции (Сатверсме), в котором предлагается дополнить 66 статью несколькими предложениями.
Министр экономики Виктор Валайнис сообщил в соцсети “X”, что Латвия не выплатит 30 000 евро интернет-знаменитости IShowSpeed (Даррену Джейсону Уоткинсу), если тот решит поехать в Россию.
Министр экономики Виктор Валайнис сообщил в соцсети “X”, что Латвия не выплатит 30 000 евро интернет-знаменитости IShowSpeed (Даррену Джейсону Уоткинсу), если тот решит поехать в Россию.
Одним летним вечером рижанина Артиса ждал неприятный сюрприз — у своей машины он заметил двух чаек, которые яростно клевали автомобиль клювами, его историю рассказывает программа Bez Tabu.
Одним летним вечером рижанина Артиса ждал неприятный сюрприз — у своей машины он заметил двух чаек, которые яростно клевали автомобиль клювами, его историю рассказывает программа Bez Tabu.