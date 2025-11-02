Байба из Виесите опубликовала в "Фейсбуке" пост, в котором пишет: "Важно! Сегодня в сладостях на Хэллоуин сын нашёл иголку! Да, в Виесите! Родители, проверяйте сладости. Конечно, мы не знаем, в каком доме в Виесите живут такие злодеи. Давайте поделимся, пока не случилась беда".

Этот пост вызвал очень бурную реакцию - многие возмущены, но есть и те, кто не верит Байбе и считает, что она всё это придумала, чтобы привлечь внимание. Вот некоторые из комментариев:

- Вообще-то родителям надо бы осознавать факторы риска, прежде чем пускать детей, особенно в очень раннем возрасте, ходить в темноте и к чужим людям, зная, насколько злы могут быть люди. Если раньше детям объясняли, что нельзя брать сладости у посторонних, то теперь есть родители, которые к двери в темноте приводят двухлетнего ребёнка, который испуган и не понимает, зачем там стоять, учат выпрашивать сладости у чужих людей. Ответственность начинается в семье!

- Я своим детям никогда не разрешала искать сладости. Всегда боялась, что дети возьмут у чужих что-то съедобное. Приходилось слышать, что людям отравленную еду дают - психопаты, конечно. Мы в семье просто собираемся, сами покупаем что-нибудь вкусное, смотрим вместе ужастики.

- Надо праздновать праздники своего народа. А не популяризировать вроде как пришедший из Ирландии 2000 лет назад и превращённый в праздник денежного бизнеса. В этот самый день родился собиратель наших народных песен Кришьянис Баронс! Где Мартынов день, дни духов предков и т.д.?

- Убеждена, что все те, кто громко высказывает своё недовольство отмечанием чужих праздников, могут, положа руку на сердце, заявить, что Рождество отмечают, волоча колоду к соседнему дому, плетут соломенные пузуры, а не украшают ёлочку блестящими игрушками (чего нет в латышских традициях). А также в Мартынов день режут петуха и ходят ряжеными. В праздник Лиго прыгают через костёр и жгут бочку на шесте, а не жарят шашлыки. Никому не навязывают что-то праздновать, но мы живём в эпоху, когда всё уже глобализировано и нормально заимствовать традиции и праздники других народов. Надо бы подумать, как приобщить этот праздник - мне нравится идея, когда в группах микрорайонов пишут адреса, где праздник отмечают и где ждут маленькие привидения. Дома соответственно украшают, сладости запасают. В то же время стоило бы и детям напомнить, как надо себя вести в гостях. Тогда все будут рады.

- Нечего разгуливать, это не латышский праздник! Там, где такие хэллоуины введены, живут другие люди, им даже в голову не пришло бы втыкать в сладости всякие иголки и винтики! В Латвии, увы, такие находятся!

- В Нидерландах есть неписаный закон: если в окне дома есть украшения на Хэллоуин, то тебя здесь ждут, если нет, иди мимо.

- Ну, есть больные люди, если не хочешь, не давай эти сладости, но втыкать иголки детям... Больные придурки, у них точно детей нет.

- Вчера собрали около 5 кг конфет. Все качественные, без винтиков, гвоздей и других чудес. Спасибо всем, кто с великой радостью и честно участвует в торжествах на Хэллоуин. Конечно, соглашусь, что родителям надо просмотреть всё добро, которое добыто охотой на конфеты, и оценить, годно ли оно для употребления в пищу.

- Нечего пускать детей клянчить, а когда случится беда, то орут на полмира, сами виноваты, что не могут своим отпрыскам сладости килограммами покупать. Когда получат урок, следующие, может быть, осознают.

- Предполагаю, что это не было нарочно. Старые люди часто кладут конфеты и шоколадки в комод, где лежит чёрт знает что неизвестно с каких времён, авось когда-нибудь понадобится! Знаю, потому что был опыт, когда ребёнку дали конфеты, в которых опарыши шевелятся.

- Детей до 14 лет одних выпускать из дома без присмотра взрослых нельзя. Сейм должен был бы принять это в качестве закона. В Великобритании родители ходят отмечать этот праздник с детьми.

- Мне кажется, это провокация! У нас в Лиелварде тоже появилась новость, что у ребёнка иголка в конфете! В самом деле - одинаково?

- Дети рассказывают, что это якобы новый тренд. Сами втыкают иголку и говорят, что дядя дал.

- Знаешь, мамаша, не трать деньги на ногти и ресницы, купи сыну сладости сама, тогда и клянчить по домам не будет, будет покой. Если там дурачатся, то пускай, но это попрошайничество - лишнее.

- Больные люди! Не хочешь праздновать - не открывай дверь или повесь записку, что не празднуешь... Но иголки втыкать в конфеты... Там давно не все дома.

- Пусть радуется, что это не были экстази или фентанил... Ну что говорить - не надо ходить и клянчить сладости. В мире уродов хватает, которые творят зло, но этому моральному выродку всё вернётся назад.

- Надеюсь, кто-нибудь напишет заявление в полицию о том, что эта личность распространяет фейковые новости, скорее всего, сама воткнула иголки в конфеты, чтобы внимание в интернете получить. Если не сама, то надо детей в полиции допросить, откуда они взяли эти конфеты, это очень легко выяснить, на конфетах есть следы ДНК и т.д. Но, скорее всего, она сама это выдумала, чтобы привлечь внимание.

- Возможно, кто-то из ровесников "пошутил".

- Иголки втыкать, конечно, нельзя, но многие так агрессивно пинают двери, безобразничают... Кошмар просто! Я не буду покупать чужим детям сладости, лучше своей дочери что-нибудь вкусное, мы не празднуем Хэллоуин!

- Мой сын в Елгаве откусил конфету "Коровка", и там был винтик.