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Жительница Латвии случайно привезла скорпиона из путешествия в Центральную Америку

Редакция PRESS 9 декабря, 2024 12:00

Новости Латвии 0 комментариев

Обычно мы привозим сувениры из своих путешествий, но Занда Озола случайно привезла нечто иное. На следующий день после возвращения из поездки в Центральную Америку ее партнер увидел на полу скорпиона. Подумав, что это игрушка и его разыгрывают, он позвонил Занде, которая быстро подтвердила, что это не шутка. Оказалось, что скорпион живой и шевелится и что он может быть ядовитым, говорится в сообщении, опубликованном Рижским зоопарком.

Поскольку дома было прохладно, животное было достаточно малоподвижным. Его легко поймали в банку, в которой скорпион отправился в Рижский зоопарк.

В настоящее время скорпион находится на карантине в инсектарии зоопарка. Вероятно, это самка, ожидающая малышей. Судить о ее дальнейшей судьбе пока рано - стресс, вызванный путешествием, и изменение условий могут отрицательно повлиять на здоровье животного и его способность выжить даже спустя некоторое время после завершения путешествия.

Пока не удалось установить вид скорпиона - это не так уж и просто. Однако в роде Centruroides, к которому он относится, многие виды ядовиты, поэтому это животное также может быть опасным, отмечают в Рижском зоопарке.

Руководитель инсектария Илона Рома рассказала, что, заметив скорпиона среди привезенных вещей, главное - прежде всего позаботиться о своей безопасности.

После путешествия он, скорее всего, будет не слишком активен, и это как раз подходящий момент, чтобы поймать животное в закрытую емкость и поместить в морозильник - это позволит его усыпить гуманно, защитив людей от укусов.

Хотя невозможно точно знать, насколько ядовит каждый скорпион, Илона Рома отмечает, что общий показатель - это размер клешней: чем они уже, тем яд, как правило, сильнее, а скорпион с широкими клешнями будет менее опасен.

Тем не менее важно осознавать, что яд есть у всех скорпионов, поэтому следует избегать любых укусов.

Путешествуя в места, где в помещениях могут быть различные ползучие существа, Рижский зоопарк призывает размещать сумки и чемоданы на стульях или столах, а не на полу, чтобы скорпионы, ящерицы или змеи не могли забраться в них. Перед путешествием также стоит тщательно вытряхнуть одежду, чтобы не унести с собой кого-то, кто мог там спрятаться.

Необходимо быть осторожными и с обувью, особенно если она оставлена на улице - перед тем, как надеть обувь, нужно проверить, не забрался ли в нее скорпион или паук.

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