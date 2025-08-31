Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Жители Латвии в Европе — одни из тех, кто меньше всего доволен своей финансовой ситуацией

Neatkarīgā Rīta Avīze 31 августа, 2025 10:10

Важно 0 комментариев

LETA

Удовлетворённость финансовой ситуацией в целом высока в Северной и Западной Европе, ниже всего - в странах-кандидатах на вступление в ЕС. При этом, несмотря на сильную экономику, в Германии уровень удовлетворённости сравнительно низок. Согласно данным официального статистического бюро ЕС "Евростат", финансовая ситуация имеет решающее значение для удовлетворённости жизнью в целом, пишет Neatkarīgā.

Статистика доходов и условий жизни по ЕС (EU-SILC) отражает общую оценку ситуации респондентами на момент опроса. При оценке финансовой удовлетворённости учитывалось соответствие доходов, уровень накоплений, способность вернуть долги, способность покрыть большие непредвиденные расходы и уровень активов всего домашнего хозяйства.

Насколько же европейцы довольны своими финансами? Где уровень этой удовлетворённости самый высокий и самый низкий? Есть ли корреляция между доходами и довольством?

Согласно данным "Евростата", в 2022 году жители ЕС оценивали свою финансовую ситуацию в среднем на 6,6 балла по 10-балльной шкале. Среди 36 европейских стран, включая страны ЕС, страны-кандидаты, Великобританию и страны ЕАСТ (Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию), наивысший уровень удовлетворённости финансовой ситуацией - в Нидерландах и Финляндии, он оценивается в среднем в 7,6 балла. Далее идут Швейцария (7,5), Норвегия и Швеция (7,4 в обеих странах). Больше 7 баллов получили ещё пять стран - Австрия (7,3), Исландия (7,2), Бельгия, Дания и Великобритания (7,1). 7 баллов получила Румыния. У Германии - всего 6,8 балла (как у Ирландии, Мальты и Люксембурга). Оценку выше среднего показателя по ЕС имеют также Чехия, Италия и Словения (6,7).

Самый низкий уровень - у Болгарии (4,6 балла). Её опережают даже страны-кандидаты - Турция (4,7), Албания (4,8), Черногория (4,9), Северная Македония (5,1) и Сербия (5,2). Близкий показатель у Греции - 5,3 балла.

Портал Euronews Business изучал корреляцию финансовой удовлетворённости и доходов за год как в номинальном выражении, так и на уровне покупательной способности. В целом выяснилось, что финансовая удовлетворённость обычно выше там, где выше доходы, которыми домашнее хозяйство может распоряжаться.

Примерно половину (51%) отличий финансовой удовлетворённости среди европейских стран можно объяснить размером нетто-доходов. Это означает - доходы объясняют многое, но не всё. Например, неудивительно, что в Турции и Болгарии, где удовлетворённость меньше всего, в 2022 году были зарегистрированы и самые низкие нетто-доходы. Но есть и существенные отклонения от всеобщей тенденции. В частности, в Румынии удовлетворённость выше - при том, что доходы ниже.

Исследование проводилось в 2022 году, но обобщающая публикация данных на сайте Euronews появилась лишь сейчас. Понятно, что сейчас, возможно, некоторые страны поменялись бы местами, но общая картина могла бы быть примерно такой же.

Латвия в этом исследовании имеет 5,9 балла - такой же показатель, как у Венгрии, и более высокий, чем у Словакии, Хорватии, Греции и Болгарии, но ниже, чем в среднем по ЕС.

31.08.2025
Зарубежный форум распространяет интимные фото и видео жительниц Латвии без их согласия; будьте бдительны!

Латвийскому радио стал известен некий зарубежный интернет-форум, где без их согласия постят интимные фото женщин из Латвии. Такое нарушение прав женщин вызывает вопросы как о соблюдении законов, так и об эмоциональной безопасности женщин и их возможностях искать помощь, сообщает LSM.LV.

«Мы всегда лакали как скоты»: Эдийс Клайшис — об ограничениях на торговлю алкоголем

Эдийс Клайшис, глава творческого центра OPEN, где помогают молодым людям, оказавшимся в трудной ситуации, подвёл своеобразный итог после того, как нововведения, ограничивающие время продажи алкоголя, вступили в действие. Он написал об этом в соцсети "Х". 

Бывший омбудсмен Янсонс получил за работу свыше 52 тысяч евро

Об этом свидетельствует его декларация о доходах, которую он подал в Службу госдоходов на момент завершения работы.

Каллас: «Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций Украине»

На встрече в Копенгагене министры иностранных дел стран ЕС обсуждают 19-й пакет санкций против РФ, который Еврокомиссия планирует ввести в сентябре.

«Риге остро необходимы столбики»: в соцсетях предлагают бороться с теми, кто паркуется неправильно

Оказывается, тех столбиков, что были установлены и стали притчей во языцех, когда мэром Риги был Мартиньш Стакис, недостаточно: есть люди, которые предлагают установить ещё больше. Зачем? А чтобы навести порядок в центре столицы, как они его себе представляют.

«В Риге негде учиться плавать?» Рижанин три часа простоял в очереди для покупки абонемента в бассейн

"Может ли быть такое, что в Риге не хватает возможностей учиться плавать?" - задаёт вопрос в соцсети "Х" Карлис. Ему пришлось простоять в очереди три часа, чтобы купить абонемент в бассейн на Кипсале.

