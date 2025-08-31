Жители Латвии в Европе — одни из тех, кто меньше всего доволен своей финансовой ситуацией

Статистика доходов и условий жизни по ЕС (EU-SILC) отражает общую оценку ситуации респондентами на момент опроса. При оценке финансовой удовлетворённости учитывалось соответствие доходов, уровень накоплений, способность вернуть долги, способность покрыть большие непредвиденные расходы и уровень активов всего домашнего хозяйства.

Насколько же европейцы довольны своими финансами? Где уровень этой удовлетворённости самый высокий и самый низкий? Есть ли корреляция между доходами и довольством?

Согласно данным "Евростата", в 2022 году жители ЕС оценивали свою финансовую ситуацию в среднем на 6,6 балла по 10-балльной шкале. Среди 36 европейских стран, включая страны ЕС, страны-кандидаты, Великобританию и страны ЕАСТ (Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию), наивысший уровень удовлетворённости финансовой ситуацией - в Нидерландах и Финляндии, он оценивается в среднем в 7,6 балла. Далее идут Швейцария (7,5), Норвегия и Швеция (7,4 в обеих странах). Больше 7 баллов получили ещё пять стран - Австрия (7,3), Исландия (7,2), Бельгия, Дания и Великобритания (7,1). 7 баллов получила Румыния. У Германии - всего 6,8 балла (как у Ирландии, Мальты и Люксембурга). Оценку выше среднего показателя по ЕС имеют также Чехия, Италия и Словения (6,7).

Самый низкий уровень - у Болгарии (4,6 балла). Её опережают даже страны-кандидаты - Турция (4,7), Албания (4,8), Черногория (4,9), Северная Македония (5,1) и Сербия (5,2). Близкий показатель у Греции - 5,3 балла.

Портал Euronews Business изучал корреляцию финансовой удовлетворённости и доходов за год как в номинальном выражении, так и на уровне покупательной способности. В целом выяснилось, что финансовая удовлетворённость обычно выше там, где выше доходы, которыми домашнее хозяйство может распоряжаться.

Примерно половину (51%) отличий финансовой удовлетворённости среди европейских стран можно объяснить размером нетто-доходов. Это означает - доходы объясняют многое, но не всё. Например, неудивительно, что в Турции и Болгарии, где удовлетворённость меньше всего, в 2022 году были зарегистрированы и самые низкие нетто-доходы. Но есть и существенные отклонения от всеобщей тенденции. В частности, в Румынии удовлетворённость выше - при том, что доходы ниже.

Исследование проводилось в 2022 году, но обобщающая публикация данных на сайте Euronews появилась лишь сейчас. Понятно, что сейчас, возможно, некоторые страны поменялись бы местами, но общая картина могла бы быть примерно такой же.

Латвия в этом исследовании имеет 5,9 балла - такой же показатель, как у Венгрии, и более высокий, чем у Словакии, Хорватии, Греции и Болгарии, но ниже, чем в среднем по ЕС.