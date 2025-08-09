Жителей Латвии в пятницу тревожил шум, похожий на взрывы; что это было?

"Сегодня к нам поступило несколько звонков от населения об услышанных звуках, похожих на взрывы, в различных регионах Латвии. Информируем, что эти шумы производят низко летящие истребители, совершающие плановые тренировочные полеты над территорией Латвии. Они кратковременные и не представляют угрозы для здоровья".

ГПСС также делится ссылкой на твит Воздушных сил ЛР, в котором содержится предупреждение о тренировочных полетах, которые будут длиться до 10 августа над Адажским, Огрским, Айзкраукльским и Мадонским краями.

В комментариях пишут:

- Где предупреждения о таких полетах? Лапмежциемс, Рагациемс, Бигауньциемс - ужасный шум. "Не представляют угрозы для здоровья"?! Сердце скакало, как сумасшедшее. Мама, которой 88 лет, искала сердечные лекарства.

- Я с детства знаю, потому что жил в Крустпилсской волости, где во времена СССР был аэродром и МИГи каждый день летали. Так вот, взрыв возникает в момент, когда самолет превышает предел скорости звука... Физика.

- Русские идут!!!