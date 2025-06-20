Жену в инвалидной коляске спас, но сам не успел: подробности жуткой трагедии у станции Саркандаугава

Недалеко от станции Саркандаугава машинист заметил двух человек, которые пытались перейти пути в неразрешённом месте. Он подал сигнал и сразу же применил аварийное торможение, но было уже слишком поздно — один из людей оказался под 200 тоннами металла.

Жительница дома напротив увидела стоящий поезд, но это не показалось ей чем-то необычным — электропоезда часто ломаются. Только подойдя к окну, она поняла серьёзность ситуации: «Посмотрела — стоит электричка. Ну, ломаются они часто — стоят и стоят, но спустя минут пятнадцать ни "скорой", ни кого-либо другого. Из кухни я не вижу — у меня там большой куст под окном, но я вышла на балкон и увидела, что люди лежат. Мужчина кричал».

После длительной остановки пассажирам позволили покинуть поезд, и они пошли вдоль рельсов в сторону ближайшей станции. Программе «Degpunktā» удалось поговорить с одним из пассажиров, который видел трагедию в окно: «В тот момент, когда они переходили пути, мужчина оттолкнул свою жену в инвалидной коляске, чтобы её не сбило, а сам упал на рельсы и попал под поезд ногой. Ногу просто раздробило. Кость — вдребезги, мясо».

На место происшествия вместе с двумя экипажами медиков выехала также бригада врачей-специалистов — такие меры предпринимаются в особо критических ситуациях.

«Медики оказали помощь двум пострадавшим с травмами различного характера. Один из пациентов был в удовлетворительном, а другой — в стабильном, средней тяжести состоянии. Оба пострадавших доставлены в лечебное учреждение для дальнейшего лечения», — прокомментировала представитель Службы неотложной медицинской помощи Лаура Берзиня.

Мужчина не лишился ни одной части тела, но, по словам медиков, нога находится в крайне тяжёлом состоянии. Известно, что поезд не переехал женщину. Возможно, она упала из-за воздушного потока от поезда или в результате толчка мужчины. Поток воздуха, создаваемый техникой, или прямое механическое воздействие — это лишь часть физических законов, которые действуют в таких случаях.

Многим пассажирам пришлось либо отменить свои планы, либо долго ждать, пока медики, полиция и сотрудники «Latvijas dzelzceļš» работают на месте происшествия.

В прошлом году на территории Латвии было зарегистрировано 22 случая, когда люди пострадали при столкновении с пассажирскими поездами, в этом году — четыре. Государственная полиция сообщила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, и по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Этот случай напоминает, насколько важно соблюдать осторожность вблизи железнодорожных путей.

«Переходить пути можно только в разрешённых местах, всегда нужно посмотреть по сторонам и ни в коем случае не использовать наушники с музыкой», — подчёркивает представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Также не следует подходить слишком близко к краю платформы на станциях. Такие места, как это, где официально переход запрещён, но давно протоптана «народная тропа», крайне опасны — лучше потратить время на поиск безопасного перехода, чем рисковать, споткнувшись или застряв и попав в трагедию.