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Женщина, убившая и надругавшаяся над трупом ребенка, получила максимально возможное наказание

© LETA 20 февраля, 2025 18:38

ЧП и криминал 0 комментариев

Старший прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры в Эстонии Элийза Соммер заявила, что приговор, в четверг вынесенный женщине, убившей ребенка, является максимально допустимым по закону.

«Прокуратура удовлетворена тем, что суд согласился с обвинением и установил, что поведение женщины после убийства ребенка указывало на то, что смерть ребенка ни в коем случае не была случайной или неожиданной. Напротив, суд установил, что убийство ребенка было преднамеренным. Исследованные судом доказательства подтверждают, что женщина знала о своей беременности и, следовательно, могла предвидеть, что произойдет с ребенком, когда он родится», - сказала Соммер.

По словам Соммер, суд пришел к выводу, что поведение Кайри Куусемаа после убийства, которое ее родственники описывали как совершенно нормальное, ее перелет в Великобританию и затем в Марокко, а также судебно-психиатрическая экспертиза не подтвердили утверждение защиты о том, что рождение ребенка было внезапной случайностью, в результате которой женщина не могла действовать рационально.

«По мнению уездного суда, доказательства указывают на то, что Куусемаа имела намерение убить ребенка и скрыться от уголовного преследования», - сказала прокурор.

Согласно обвинительному заключению, Куусемаа причинила смерть своему новорожденному ребенку в неустановленное время в ходе досудебного разбирательства, но не ранее 4 февраля 2024 года в 20:00 и не позднее 5 февраля 2024 года в 11:00.

Женщину также обвиняют в надругательстве над трупом: она не сообщила никому о смерти новорожденного, вывезла обнаженный труп в полиэтиленовом пакете в поле, где его нашла собака из дома в той же деревне рано утром 5 февраля. В обвинении Куусемаа обвиняется в обращении с трупом, противоречащем общепринятой практике.

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