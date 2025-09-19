Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Железные дороги стран Балтии планируется объединить в одну инфосистему

© LETA 19 сентября, 2025 11:26

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Железные дороги Литвы планируется отключить от российской информационной системы и подключить к европейской, объединив все страны Балтии в единую систему, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас.

"Одним из направлений является программа "Free Rail", в рамках которой железные дороги отключатся от российской информационной системы и перейдут на европейскую, а также будут обмениваться информацией с западными партнерами. Сейчас мы активно работаем с Латвией и Эстонией, чтобы в следующем году у нас была единая система", - сказал Таминскас на заседании фракции партии консерваторов "Союз Отечеств"/Литовские христианские демократы на этой неделе.

Вице-министр транспорта и коммуникаций Юлиюс Глебов пояснил, что уже сформирована рабочая группа, в рамках которой представители различных ведомств - МИД, МВД, Литовских железных дорог - обсудят возможности развития железных дорог и то, какие системы использовать.

"Согласно нашим обязательствам перед Европейским союзом (ЕС), к середине следующего года мы должны подготовить исследование архитектуры железнодорожных сетей, которое должно ответить на вопрос о том, как будет развиваться железная дорога в Литве в дальнейшем: будет ли развиваться узкоколейная железная дорога европейского стандарта, ширококолейная или какой-то микс. Это исследование проводится по просьбе предприятия "Lietuvos gelezinkeliai"", - сказал вице-министр.

По его словам, цель состоит в том, чтобы Литва, Латвия и Эстония одновременно договорились о реструктуризации железнодорожной системы.

По словам Глебова, в настоящее время железнодорожное сообщение Литвы с восточными государствами отсутствует, поэтому Литва принципиально не использует российскую систему, но российский подвижной состав и локомотивы по-прежнему используются.

Глебов затруднился ответить, сколько будет стоить реализация таких планов, поскольку это будет зависеть от выбранной модели.

Группа LTG учредила программу "Free Rail" в 2023 году для снижения зависимости от недружественных соседей. Кроме того, программа направлена ​​на интеграцию деловых отношений, технологий и информационных систем с Европой, что откроет больше возможностей для компаний, жителей и железнодорожной отрасли западных стран.

Как отмечает компания, в силу исторических обстоятельств железные дороги стран Балтии по-прежнему связаны с Москвой, а сообщение с третьими странами по-прежнему осуществляется в соответствии с правилами Совета по железнодорожному транспорту, базирующегося в России.

Программа реализуется поэтапно, поскольку необходимо учитывать транзит пассажиров и грузов в Калининград.

"В течение переходного периода LTG должна будет обеспечить поддержку двух моделей работы - соответствующей стандартам Европейского союза и другой, основанной на процедурах и правилах, установленных Советом по железнодорожному транспорту", - указала LTG.

LTG также стремится осуществлять все железнодорожные перевозки в Балтийском регионе в соответствии со стандартами ЕС. Подобный тестовый рейс был осуществлен транспортной компанией "LTG Cargo" через страны Балтии в порт Мууга в Эстонии в начале года.

Кроме того, ведется поиск альтернатив российской железнодорожной инфраструктуре и комплектующим для подвижного состава.

Министр транспорта отметил, что детали поездов и вагоны из восточных стран постепенно заменяются чешской и польской продукцией.

LTG планирует полностью интегрироваться в западноевропейскую транспортную систему к 2030 году.

Рижская дума разрешила: жители тихого центра в шоке от фестиваля под их окнами

Казалось бы, жители тихого центра уже должны были привыкнуть к громким музыкальным концертам. Но на минувших выходных состоялся фестиваль, который не дал им спать до трех часов ночи, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Казалось бы, жители тихого центра уже должны были привыкнуть к громким музыкальным концертам. Но на минувших выходных состоялся фестиваль, который не дал им спать до трех часов ночи, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

«Евреям вход воспрещён»: плакат в немецком Фленсбурге вызвал бурю

Во Фленсбурге владелец небольшого магазина на Дубургерштрассе вызвал возмущение далеко за пределами города своим плакатом, написанном от руки. Ханс Вельтен Райш разместил его в витрине записку. Надпись на плакате гласила: "Евреям вход воспрещён! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу", сообщает Евроньюз.

Во Фленсбурге владелец небольшого магазина на Дубургерштрассе вызвал возмущение далеко за пределами города своим плакатом, написанном от руки. Ханс Вельтен Райш разместил его в витрине записку. Надпись на плакате гласила: "Евреям вход воспрещён! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу", сообщает Евроньюз.

Едут в среднем на 2 ночи: почему мы проигрываем туристов даже Литве и Эстонии?

В Латвии и всей Балтии центральным месяцем туристического сезона является июль, и именно по июльским данным можно судить о ситуации в этой отрасли.

В Латвии и всей Балтии центральным месяцем туристического сезона является июль, и именно по июльским данным можно судить о ситуации в этой отрасли.

И не пьянеют? Шимпанзе каждый день «выпивают» по бутылке пива

Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

За длинным рублём: как латвийские специалисты зарабатывали при СССР на Севере

В советское время одной из возможностей заработать большие деньги являлась работа на севере Тюменской области – на строительстве дорог к нефтяным месторождениям...

В советское время одной из возможностей заработать большие деньги являлась работа на севере Тюменской области – на строительстве дорог к нефтяным месторождениям...

Рейсов в Россию больше не будет: министр сообщения

В системе пассажирских перевозок в Латвии накопились серьёзные проблемы, заявил в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»), пишет ЛЕТА. Одна из них - транспортное сообщение с государствами-агрессорами. 

В системе пассажирских перевозок в Латвии накопились серьёзные проблемы, заявил в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»), пишет ЛЕТА. Одна из них - транспортное сообщение с государствами-агрессорами. 

