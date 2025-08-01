Ждут дорожного ремонта с 1980-х годов: жители Барбеле вышли на протест из-за отмены реконструкции дороги P87

Поводом для организации пикета стала отмена работ на отрезке между 17-м и 28-м километром, которые были включены в строительный план на третий квартал 2025 года. В обновлённой версии плана этот участок исчез, что вызвало возмущение у местных жителей и ассоциации лесовладельцев «Барбеле». По их словам, реконструкцию откладывают с 1980-х годов, и терпение иссякло.

Петицию с требованием восстановить проект подписали 2336 человек менее чем за пять дней. Она направлена президенту Эдгару Ринкевичу, премьер-министру Эвике Силине и профильным министерствам. На пятничный пикет также были разосланы официальные приглашения представителям всех ведомств и депутатам Бауского края.

Жители подчёркивают: речь идёт не только о комфорте, но и о безопасности на дорогах. Пока крупные проекты сосредоточены в других регионах, для Барбеле и соседних волостей доступ к нормальной инфраструктуре по-прежнему остаётся вопросом выживания.



