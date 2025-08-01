Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ждут дорожного ремонта с 1980-х годов: жители Барбеле вышли на протест из-за отмены реконструкции дороги P87

tv3.lv 1 августа, 2025 17:18

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу, 1 августа, в центре Барбеле прошёл пикет против отмены реконструкции регионального шоссе P87 (участок Бауска–Айзкраукле). Жители собрались с плакатами «P87 — бездорожье. Дорогу — нашим детям!» и «Мы тоже — Латвия. Нам тоже положены нормальные дороги». К протесту присоединились и местные фермеры, приехавшие на тяжёлой технике.

Поводом для организации пикета стала отмена работ на отрезке между 17-м и 28-м километром, которые были включены в строительный план на третий квартал 2025 года. В обновлённой версии плана этот участок исчез, что вызвало возмущение у местных жителей и ассоциации лесовладельцев «Барбеле». По их словам, реконструкцию откладывают с 1980-х годов, и терпение иссякло.

Петицию с требованием восстановить проект подписали 2336 человек менее чем за пять дней. Она направлена президенту Эдгару Ринкевичу, премьер-министру Эвике Силине и профильным министерствам. На пятничный пикет также были разосланы официальные приглашения представителям всех ведомств и депутатам Бауского края.

Жители подчёркивают: речь идёт не только о комфорте, но и о безопасности на дорогах. Пока крупные проекты сосредоточены в других регионах, для Барбеле и соседних волостей доступ к нормальной инфраструктуре по-прежнему остаётся вопросом выживания.

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

