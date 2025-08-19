Ждем очередную грозу, но надеемся на солнце: прогноз на среду

Ночью со вторника на среду через Латвию с северо-запада начнет проходить зона осадков, которая принесет дожди, местами ожидаются также грозы. Юго-западный и западный ветер ночью сменится на северо-западный и северный, будет дуть с небольшой или умеренной силой.

Ночью температура воздуха опустится до +10…+14 градусов.

В Риге также пройдут дожди, юго-западный и западный ветер во второй половине ночи сменится на северо-западный и северный. Температура воздуха в Риге ожидается на уровне +12…+14 градусов.

В среду в первой половине дня зона осадков продолжит пересекать восточные регионы страны, но в целом с северо-запада количество облаков постепенно уменьшится, и выглянет солнце. В течение дня местами все же возможны небольшие дожди. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный и северный ветер.

С притоком более холодной воздушной массы температура воздуха не поднимется выше +15…+19 градусов.

В столице в течение дня облачность будет уменьшаться, возможен лишь небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха повысится до +18…+19 градусов.