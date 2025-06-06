Жары пока не будет: на следующей неделе похолодает

В ночь на субботу температура воздуха составит +10…+15 градусов. Днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, а южный, юго-западный ветер усилится до 10-15 метров в секунду. Температура днем составит +18…+23 градуса, на западном побережье Курземе - +15…+18 градусов.

В ночь на воскресенье в большинстве регионов ожидается дождь, днем - кратковременные осадки, сохранится вероятность грозовых ливней. Температура воздуха существенно не изменится.

В ночь на понедельник через Латвию пройдет циклон с сильными дождями и грозами, в течение дня осадки в большинстве регионов продолжатся. Ожидаются порывы западного и юго-западного ветра до 16-21 метра в секунду, а температура воздуха не превысит +12…+17 градусов.

В середине следующей недели сохранится прохладная погода, возможны дожди. Прогнозы относительно дальнейшей погоды разнятся, но жары в июне не ожидается.