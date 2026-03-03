Строим баррикады: жителям Бауски подвезут песок для защиты от наводнения

В муниципалитете Бауска состоялось заседание комиссии по гражданской защите, на котором с ответственными службами был обсужден алгоритм действий в случае наводнения. Участники совещания договорились уведомить жителей районов, наиболее подверженных риску наводнения, а именно села Цепля в Межотненском районе.

Также завозят песок, чтобы жители могли наполнять мешки и строить временные подпорные стены для удержания или отвода воды.

В то же время муниципалитет призывает жителей проявлять особую осторожность, поскольку с повышением температуры воздуха находиться на льду водоемов становится опасно.

В понедельник в интервью Латвийскому радио глава Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Мартиньш Балтманис признал, что ситуация с наводнениями в Латвии в этом году может быть гораздо сложнее, чем в последние годы. Балтманис сослался на прогнозы синоптиков о том, что оползни и наводнения в этом году будут выше среднего уровня из-за толстого льда и относительно толстого снежного покрова.

Управление по борьбе с наводнениями ГПСС готовится к тому, что сначала наводнения ожидаются в Курземе- на Венте и Барте, затем в бассейне реки Лиелупе и на реке Гауя в Сигулде, Адажи и Царникаве, и, наконец, на реке Даугава во всех традиционных зонах наводнений.

Глава службы отметил, что в этом году наводнения могут также возникать вокруг озер, вызывая затопление пойменных территорий.

