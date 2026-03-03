Stern: педагог из ФРГ могла учить сыновей Путина и Кабаевой

Два вероятных сына Владимира Путина и его предполагаемой спутницы Алины Кабаевой, судя по всему, учат немецкий язык. Уроки юным Ивану и Владимиру могла давать женщина по имени Ирене Э. (Irene E.), получившая диплом учителя немецкого языка в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Об этом говорится в расследовании журнала Stern, обнародованном в воскресенье, 1 марта.

По сведениям издания, Ирене Э. родилась в 1988 году в западносибирском городе Славгород. Вскоре ее семья уехала в Германию, где она получила педагогическое образование. В 2017 году женщина несколько месяцев преподавала немецкий в средней школе одной из деревень Сибири.

Самое позднее с 2021 года, судя по бумагам, Ирене стала работать переводчицей в частном образовательном заведении в Санкт-Петербурге, получая зарплату 28 000 евро в год - в разы больше, чем в среднем по рынку.

Вероятная учительница сыновей Путина

Другая вероятная учительница немецкого для детей Путина - 33-летняя уроженка Боснии и Герцеговины София Б. Она долго жила и училась в Австрии. По данным журналистов, София Б. живет в России с 2017 года и официально числится сотрудницей благотворительной организации, принадлежащей Кабаевой.

Как пишет Stern, две двоюродные сестры Кабаевой в 2023 году неоднократно бронировали для Ирене Э. билеты на авиарейсы между Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи. При этом она несколько раз оказывалась в том же самолете, что и София Б.

Зарплата педагогов в 100 раз выше, чем у других учителей РФ

На сегодняшний день Ирене Э. и София Б., судя по документам, работают переводчицами в фирме Ena Invest, которой владеет друг Путина Геннадий Тимченко. Только в ноябре 2025 года Ирене Э. и София Б. получили зарплату по 2,9 млн рублей (32 000 евро). Это почти в 100 раз больше, чем средняя месячная зарплата российских учителей.

По данным Stern, Ирене Э. владеет квартирой в Москве площадью 117 кв. м и ценой 1,6 млн евро, то есть 145 млн рублей. Она прописана в Санкт-Петербурге. На звонки и письменный запрос о комментарии Ирене Э. не ответила.

Stern признает, что приведенные факты не являются однозначными доказательствами, что женщины работают на президента РФ. Но эти данные "вписываются в общую картину" выстроенной Путиным системы, заявил журналу Георгий Албуров из ФБК.