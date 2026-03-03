Stern: педагог из ФРГ могла учить сыновей Путина и Кабаевой

3 марта, 2026 10:37

По данным Stern, вероятные сыновья Владимира Путина и Алины Кабаевой учат немецкий язык. Их предполагаемая учительница выросла и получила диплом в Германии. Ее зарплата в 100 раз выше, чем у других педагогов РФ.

Два вероятных сына Владимира Путина и его предполагаемой спутницы Алины Кабаевой, судя по всему, учат немецкий язык. Уроки юным Ивану и Владимиру могла давать женщина по имени Ирене Э. (Irene E.), получившая диплом учителя немецкого языка в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Об этом говорится в расследовании журнала Stern, обнародованном в воскресенье, 1 марта.

По сведениям издания, Ирене Э. родилась в 1988 году в западносибирском городе Славгород. Вскоре ее семья уехала в Германию, где она получила педагогическое образование. В 2017 году женщина несколько месяцев преподавала немецкий в средней школе одной из деревень Сибири.

Самое позднее с 2021 года, судя по бумагам, Ирене стала работать переводчицей в частном образовательном заведении в Санкт-Петербурге, получая зарплату 28 000 евро в год - в разы больше, чем в среднем по рынку.

Вероятная учительница сыновей Путина

Другая вероятная учительница немецкого для детей Путина - 33-летняя уроженка Боснии и Герцеговины София Б. Она долго жила и училась в Австрии. По данным журналистов, София Б. живет в России с 2017 года и официально числится сотрудницей благотворительной организации, принадлежащей Кабаевой.

Как пишет Stern, две двоюродные сестры Кабаевой в 2023 году неоднократно бронировали для Ирене Э. билеты на авиарейсы между Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи. При этом она несколько раз оказывалась в том же самолете, что и София Б.

Зарплата педагогов в 100 раз выше, чем у других учителей РФ

На сегодняшний день Ирене Э. и София Б., судя по документам, работают переводчицами в фирме Ena Invest, которой владеет друг Путина Геннадий Тимченко. Только в ноябре 2025 года Ирене Э. и София Б. получили зарплату по 2,9 млн рублей (32 000 евро). Это почти в 100 раз больше, чем средняя месячная зарплата российских учителей.

По данным Stern, Ирене Э. владеет квартирой в Москве площадью 117 кв. м и ценой 1,6 млн евро, то есть 145 млн рублей. Она прописана в Санкт-Петербурге. На звонки и письменный запрос о комментарии Ирене Э. не ответила.

Stern признает, что приведенные факты не являются однозначными доказательствами, что женщины работают на президента РФ. Но эти данные "вписываются в общую картину" выстроенной Путиным системы, заявил журналу Георгий Албуров из ФБК.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

