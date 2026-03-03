Две топ-дамы ЕС опять поссорились — из-за Ирана (1)

Редакция PRESS 3 марта, 2026 10:15

Мир

Реакция ЕС на удары США и Израиля по Ирану обнажила привычные разногласия на высшем уровне: два из самых высокопоставленных чиновников вступили в конфликт по поводу того, кто должен координировать реакцию блока на кризис, пишет Politico.

В субботу ранним утром, когда над Тегераном поднимался дым, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Коста поспешили задать тон реакции, выпустив совместное заявление с призывом к «максимальной сдержанности». Но их опередила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, которая за полчаса до этого опубликовала сольное письмо, в котором заявила, что изучает дипломатические решения.

По словам одного из чиновников, Каллас и фон дер Ляйен не общались друг с другом напрямую в эти выходные, несмотря на бурную дипломатическую деятельность и попытки выработать единую позицию. По словам еще пяти дипломатов и чиновников, участвовавших в закулисных усилиях по урегулированию быстро развивающихся событий, такая разобщенность является симптомом отношений между исполнительной властью ЕС и его внешнеполитическим органом.

«Соперничество между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен очевидно», — заявила POLITICO Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, либеральный председатель комитета Европейского парламента по обороне и безопасности. «Это отражает разделение полномочий в европейской внешней политике, которое не всегда четко сбалансировано».

Это столкновение подчеркивает более широкую проблему для ЕС в период пересекающихся кризисов, от войны России в Украине до новых беспорядков на Ближнем Востоке. В то время как блок стремится сохранить согласованность с Вашингтоном и продемонстрировать трансатлантическое единство, институциональные разборки в Брюсселе осложняют усилия по созданию авторитетного геополитического игрока.

«Единственный способ для ЕС оставаться значимым в этом кризисе — это сохранять единство», — сказал один из чиновников ЕС, пожелавший остаться анонимным, как и другие участники этой истории, чтобы свободно говорить о деликатной дипломатии. «Это постоянная черта их динамики», — сказал другой о фрагментации, а третий добавил, что «не секрет и не новость», что фон дер Ляйен и ее команда комиссаров довольны «отстранением Каллас».

Вопросы протокола и портфеля стали определяющими для блока, сказал дипломат ЕС, участвовавший в воскресном заседании министров иностранных дел. «Брюссельский пузырь сосредоточен на том, кто должен выступать — и на каком правовом основании».

Исторически международные отношения были в ведении того, кто занимал должность Каллас в качестве высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности, и она и ее Европейская служба внешних действий (EEAS) — дипломатическое подразделение ЕС — имеют мандат, который существует отдельно от мандата фон дер Ляйен. Но с учетом того, что геополитика все больше влияет на основные функции ЕС, президент Комиссии и ее команда играют все более ключевую роль.

«Чрезвычайные ситуации, помощь, поддержка наших граждан, последствия для цепочек поставок, закрытие воздушного пространства, любое потенциальное увеличение миграции, кибербезопасность, компетенция в отношении потенциальных иранских спящих ячеек — все эти вопросы [координируются] Европейской комиссией», — сказал четвертый чиновник.

Хотя прерогативой Каллас является взаимодействие с дипломатами, по словам этого чиновника, Совет по иностранным делам, состоявшийся в воскресенье, не смог прийти к четкому консенсусу, поэтому теперь Комиссия фон дер Ляйен должна решить, как действовать дальше. Разговоры о личном разладе между ними — это всего лишь «медийный клише о двух женщинах, которые не ладят друг с другом», добавил чиновник.

Представители фон дер Ляйен и Каллас отказались от комментариев.

Комментарии (1)
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

