В субботу ранним утром, когда над Тегераном поднимался дым, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Коста поспешили задать тон реакции, выпустив совместное заявление с призывом к «максимальной сдержанности». Но их опередила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, которая за полчаса до этого опубликовала сольное письмо, в котором заявила, что изучает дипломатические решения.

По словам одного из чиновников, Каллас и фон дер Ляйен не общались друг с другом напрямую в эти выходные, несмотря на бурную дипломатическую деятельность и попытки выработать единую позицию. По словам еще пяти дипломатов и чиновников, участвовавших в закулисных усилиях по урегулированию быстро развивающихся событий, такая разобщенность является симптомом отношений между исполнительной властью ЕС и его внешнеполитическим органом.

«Соперничество между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен очевидно», — заявила POLITICO Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, либеральный председатель комитета Европейского парламента по обороне и безопасности. «Это отражает разделение полномочий в европейской внешней политике, которое не всегда четко сбалансировано».

Это столкновение подчеркивает более широкую проблему для ЕС в период пересекающихся кризисов, от войны России в Украине до новых беспорядков на Ближнем Востоке. В то время как блок стремится сохранить согласованность с Вашингтоном и продемонстрировать трансатлантическое единство, институциональные разборки в Брюсселе осложняют усилия по созданию авторитетного геополитического игрока.

«Единственный способ для ЕС оставаться значимым в этом кризисе — это сохранять единство», — сказал один из чиновников ЕС, пожелавший остаться анонимным, как и другие участники этой истории, чтобы свободно говорить о деликатной дипломатии. «Это постоянная черта их динамики», — сказал другой о фрагментации, а третий добавил, что «не секрет и не новость», что фон дер Ляйен и ее команда комиссаров довольны «отстранением Каллас».

Вопросы протокола и портфеля стали определяющими для блока, сказал дипломат ЕС, участвовавший в воскресном заседании министров иностранных дел. «Брюссельский пузырь сосредоточен на том, кто должен выступать — и на каком правовом основании».

Исторически международные отношения были в ведении того, кто занимал должность Каллас в качестве высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности, и она и ее Европейская служба внешних действий (EEAS) — дипломатическое подразделение ЕС — имеют мандат, который существует отдельно от мандата фон дер Ляйен. Но с учетом того, что геополитика все больше влияет на основные функции ЕС, президент Комиссии и ее команда играют все более ключевую роль.

«Чрезвычайные ситуации, помощь, поддержка наших граждан, последствия для цепочек поставок, закрытие воздушного пространства, любое потенциальное увеличение миграции, кибербезопасность, компетенция в отношении потенциальных иранских спящих ячеек — все эти вопросы [координируются] Европейской комиссией», — сказал четвертый чиновник.

Хотя прерогативой Каллас является взаимодействие с дипломатами, по словам этого чиновника, Совет по иностранным делам, состоявшийся в воскресенье, не смог прийти к четкому консенсусу, поэтому теперь Комиссия фон дер Ляйен должна решить, как действовать дальше. Разговоры о личном разладе между ними — это всего лишь «медийный клише о двух женщинах, которые не ладят друг с другом», добавил чиновник.

Представители фон дер Ляйен и Каллас отказались от комментариев.