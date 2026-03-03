А если сбой: будут ли сохранять бумажную базу данных болезней латвийцев?

Истории болезней жителей, которые десятилетиями хранятся на полках регистратур районных поликлиник (центров здоровья), как и люди: одни тоненькие, другие - толстые-толстые. Все зависит от того, как часто бывает пациент у врача, как часто сдает анализы и проходит обследования, которые наряду с записями лечащего врача вклеиваются в «книжечку о болезнях».

Эти секретные документы никогда не выдают на руки пациенту. Даже если он берет номерок в регистратуре и идет к врачу, заветную книжечку принесет работник поликлиники. До сих пор непонятно, почему больному нельзя выдавать на руки сведения о состоянии его здоровья. Говорят: чтобы не дай бог не занесли туда от себя что-то или изменили. Ведь это документ. На основании записей в нем выдают больничный лист, делают заключение для направления на инвалидность. А это все оплачиваемые государством последствия – в виде пособия по болезни и инвалидной пенсии...

Читатели спрашивают: будут ли отцифровывать и их истории болезней (а у некоторых это как тома в библиотеке)? А вдруг при отцифровке потеряют какие-то данные или ошибутся - и человеку поставят неверный диагноз?

Действительно, сейчас правила Кабинета министров ЛР разрешают медицинскому учреждению вести медицинскую документацию как в электронном, так и в бумажном формате, - уточнили в Инспекции здравоохранения. Но выдавать пациенту оригиналы нельзя: медицинская документация является собственностью медучреждения.

Хотя пациенту закон дает право ознакомиться со своими медицинскими документами, получить выписки, копии. Для этого надо подать заявление – письменное, электронно — с электронной подписью или через latvija.lv, если это учреждение государственного управления. И в течение трех рабочих дней ему должны подготовить документы. В первый раз платить не надо, а каждый следующий раз — согласно прейскуранту платных услуг медучреждения...

Порой бывает, что житель долго не ходил к врачу, потом пришел - а в регистратуре уже нет его карты. Срок хранения этих документов определяют правила Кабинета министров. Например, амбулаторную карту пациента медучреждение должно хранить 40 лет после последней записи. Хотя порой в каждой регистратуре немало папочек тех пациентов, кого уж нет или которые уже далече. Но оригиналы по закону должны храниться в архиве и после смерти пациента. А врач, завершая практику, обязан передать карты пациентов в архив амбулаторных карт.

Сейчас многие семейные врачи ведут записи в электронном виде. Таким образом, амбулаторные карты пациентов, которые поступили к врачам в период после 2007 года, во многих случаях уже в виртуальной базе данных.

Между тем переходный период затянулся, и порой увеличивается время поисков данных пациента, потому что одни данные - в компьютере, другие – на полке в регистратуре. Но дигитализация, несомненно, поможет освободить полки в районных поликлиниках и, наверное, больницах.

Как говорят сами медики: это не погоня за модой или слепое следование каким-то директивам Евросоюза, это действительно очень важная вещь при современных скоростях и объеме информации. Вот только наша e-veseliba никак не дотянет до уровня бесперебойной работы...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА