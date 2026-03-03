Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Пн, 23. Марта
А если сбой: будут ли сохранять бумажную базу данных болезней латвийцев?

«Вести» 3 марта, 2026 10:17

Переход системы латвийского здравоохранения в электронное поле – это экономия времени пациентов, что в идеале удобно для медиков. Но пока система вызывает много вопросов. Например: что будет с бумажными историями болезни?

Истории болезней жителей, которые десятилетиями хранятся на полках регистратур районных поликлиник (центров здоровья), как и люди: одни тоненькие, другие - толстые-толстые. Все зависит от того, как часто бывает пациент у врача, как часто сдает анализы и проходит обследования, которые наряду с записями лечащего врача вклеиваются в «книжечку о болезнях».

Эти секретные документы никогда не выдают на руки пациенту. Даже если он берет номерок в регистратуре и идет к врачу, заветную книжечку принесет работник поликлиники. До сих пор непонятно, почему больному нельзя выдавать на руки сведения о состоянии его здоровья. Говорят: чтобы не дай бог не занесли туда от себя что-то или изменили. Ведь это документ. На основании записей в нем выдают больничный лист, делают заключение для направления на инвалидность. А это все оплачиваемые государством последствия – в виде пособия по болезни и инвалидной пенсии...

Читатели спрашивают: будут ли отцифровывать и их истории болезней (а у некоторых это как тома в библиотеке)? А вдруг при отцифровке потеряют какие-то данные или ошибутся - и человеку поставят неверный диагноз?

Действительно, сейчас правила Кабинета министров ЛР разрешают медицинскому учреждению вести медицинскую документацию как в электронном, так и в бумажном формате, - уточнили в Инспекции здравоохранения. Но выдавать пациенту оригиналы нельзя: медицинская документация является собственностью медучреждения.

Хотя пациенту закон дает право ознакомиться со своими медицинскими документами, получить выписки, копии. Для этого надо подать заявление – письменное, электронно — с электронной подписью или через latvija.lv, если это учреждение государственного управления. И в течение трех рабочих дней ему должны подготовить документы. В первый раз платить не надо, а каждый следующий раз — согласно прейскуранту платных услуг медучреждения...

Порой бывает, что житель долго не ходил к врачу, потом пришел - а в регистратуре уже нет его карты. Срок хранения этих документов определяют правила Кабинета министров. Например, амбулаторную карту пациента медучреждение должно хранить 40 лет после последней записи. Хотя порой в каждой регистратуре немало папочек тех пациентов, кого уж нет или которые уже далече. Но оригиналы по закону должны храниться в архиве и после смерти пациента. А врач, завершая практику, обязан передать карты пациентов в архив амбулаторных карт.

Сейчас многие семейные врачи ведут записи в электронном виде. Таким образом, амбулаторные карты пациентов, которые поступили к врачам в период после 2007 года, во многих случаях уже в виртуальной базе данных.

Между тем переходный период затянулся, и порой увеличивается время поисков данных пациента, потому что одни данные - в компьютере, другие – на полке в регистратуре. Но дигитализация, несомненно, поможет освободить полки в районных поликлиниках и, наверное, больницах.

Как говорят сами медики: это не погоня за модой или слепое следование каким-то директивам Евросоюза, это действительно очень важная вещь при современных скоростях и объеме информации. Вот только наша e-veseliba никак не дотянет до уровня бесперебойной работы...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

 

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать