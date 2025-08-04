Жаркий понедельник и снова дожди: синоптики дают прогноз на следующую неделю

Неделя на востоке страны начнется с жаркой погоды, во многих местах температура воздуха превысит +25 градусов, а в остальные дни недели она будет колебаться от +20 до +23 градусов.

В понедельник, 4 августа, облака принесут дождь: ночью местами, а днем на большей части территории Латвии. Локально возможны сильные ливни и грозы.

5 и 6 августа, то есть во вторник и в среду, на отдельных территориях ожидается кратковременный дождь, в ночь на вторник кое-где на востоке он будет сильным и будет сопровождаться грозой.

Ветер в понедельник будет преимущественно слабым, он местами усилится лишь на время грозы, но в дальнейшие дни его скорость увеличится от слабого до умеренного, он будет дуть с юга и юго-запада, порывы, в основном на побережье, достигнут скорости 15-17 м/с.

Температура воздуха по ночам - от +13 до +19 градусов. В светлое время суток воздух прогреется до +18-24 градусов, а в понедельник в восточной части Латвии - до 24-29 градусов.

Во второй половине недели сценарий особо не изменится, лишь ожидается менее сильный дождь. Постепенно территорию страны продолжат пересекать новые зоны осадков, будет преобладать южный ветер, от слабого до умеренного. В темное время суток температура воздуха снизится до +12-17 градусов, днем она не будет превышать +25 градусов.