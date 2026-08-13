Такая жара для британцев, для этой страны непривычна, местные службы к ней не приспособлены. Поэтому последние недели выдались особенно тяжёлыми. Кроме офисов и магазинов мало где установлены кондиционеры.

Работать особенно трудно в больницах: по данным Королевского колледжа медсестёр (RCN), там уже фиксировались случаи, когда санитарки теряли сознание от теплового истощения.

«Тот факт, что медработники падают в обморок, страдают от головокружения и тошноты или даже попадают в те самые больницы, в которых работают, из-за неспособности систем кондиционирования справиться с жарой, свидетельствует о том, насколько серьёзно их подвели», – сетует главный исполнительный директор и генеральный секретарь RCN профессор Никола Рейнджер.