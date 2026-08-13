Синоптики прогнозируют, что столбик термометра в центральной и юго-восточной части Англии поднимется до 38 градусов Цельсия, что лишь немного не дотянет до августовского рекорда в 38,5 °C, установленного в 2003 году.
Это уже пятая волна жары в стране за нынешнее лето.
Как заявила британская метеослужба Met Office ранее на этой неделе, чтобы побить рекорд 2025-го как самого жаркого года, даже средних температур в оставшиеся дни августа будет достаточно.
Такая жара для британцев, для этой страны непривычна, местные службы к ней не приспособлены. Поэтому последние недели выдались особенно тяжёлыми. Кроме офисов и магазинов мало где установлены кондиционеры.
Работать особенно трудно в больницах: по данным Королевского колледжа медсестёр (RCN), там уже фиксировались случаи, когда санитарки теряли сознание от теплового истощения.
«Тот факт, что медработники падают в обморок, страдают от головокружения и тошноты или даже попадают в те самые больницы, в которых работают, из-за неспособности систем кондиционирования справиться с жарой, свидетельствует о том, насколько серьёзно их подвели», – сетует главный исполнительный директор и генеральный секретарь RCN профессор Никола Рейнджер.
Большая часть страны официально признаназоной засухи, что серьёзно повышает нагрузку на водные ресурсы домохозяйств, сельского хозяйства и природных экосистем. Всем им приходится искать меры адаптации как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе на фоне вызванного человеком изменения климата.
Во Франции из-за жары для 80 департаментов действует оранжевый уровень предупреждения до пятницы. По оценкам правительства, череда волн жары этим летом может обойтись экономике страны в 10–15 миллиардов евро.
За исключением части северо-востока, трёх пиренейских департаментов, Лозера и Верхней Луары, на всей остальной территории Франции объвлен предпоследний уровень погодной опасности. Этот эпизод жары «достигает пика в четверг и пятницу», прогнозирует Météo-France.
Самые высокие температуры ожидаются от до Новой Аквитании, где температурный максимум составит «38-40 °C, местами даже выше. В Иль-де-Франсе температуры приблизятся к 38 °C», – говорится в сообщении.
В условиях экстремально жаркого и засушливого лета остро встал вопрос доступа к воде.
«Нашим абсолютным приоритетом остаётся, разумеется, обеспечение населения питьевой водой, которое уже вызывает серьёзную обеспокоенность в 50 французских департаментах», – заявила министр экологического перехода Моник Барбю.
По данным правительства, с перебоями в подаче водопроводной воды столкнулись более 40 000 человек.
Европа – самый быстро нагревающийся континент на планете. Но службы, инфраструктура и сами жители ряда регионов оказались не готовыми к таким погодным аномалиям. Повторяющиеся тепловые волны сделали это лето рекордно жарким, с засухами и лесными пожарами, и уже привели к гибели тысяч людей.
Учёные видят причину роста числа и интенсивности волн жары на антропогенном изменении климата.
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