Жара и повышенный ультрафиолет: синоптики предупреждают о погоде на завтра

В ближайшие сутки небо будет частично затянуто облаками, в Видземе и Латгалии ожидается облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Будет дуть слабый до умеренного восточный, северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха опустится до +15..+20 градусов, местами образуется туман.

В Риге 22 июля ожидается небольшая переменная облачность, осадков не ожидается. При слабом северо-восточном ветре температура воздуха ночью опустится до +18..+19 градусов, днём достигнет +26..+27 градусов.

Уже сообщалось, что в понедельник и вторник действует предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильной жаре. Индекс ультрафиолетового излучения в середине дня достигает средне-высокого уровня, поэтому не рекомендуется находиться долгое время под прямыми солнечными лучами.