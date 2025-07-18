Жара, грозы, град и подтопления. Синоптики выпустили сразу несколько предупреждений

В ближайшие часы в южных районах Латвии ожидается гроза с проливными дождями, местами возможен град. Предупреждение действует до полуночи.

Учитывая, что почвы в восточных регионах остаются переувлажнёнными, а в ближайшие дни также ожидаются локальные дожди и грозы, в некоторых местах возможны подтопления низин, а уровень воды в водоёмах повысится.

Синоптики также предупреждают, что сегодня после обеда, до 17:00, в Риге и Курземе ожидается сильная жара — воздух прогреется до +27…+28°С.

Жара создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. В зоне риска — пожилые люди, младенцы, а также все, кто страдает хроническими заболеваниями.