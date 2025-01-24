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Жагарс: если такая зима повторится, это будет конец лыжных трасс

© LETA 24 января, 2025 10:42

Новости Латвии 0 комментариев

Если такая зима повторится, лыжным трассам может прийти конец, заявил в программе "900 секунд" на канале TV3 Юрис Жагарс, владелец лыжной трассы "Жагаркалнс".

"Плохо, друзья", - сказал он, цитируя бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша и описывая нынешнюю зиму и ситуацию на лыжных трассах. По его мнению, зима в этом году уже не наступит, и за всю 25-летнюю историю "Жагаркалнса" так плохо не было ни разу.

"Дело не в том, что зима "рваная". Ее просто нет, и это аномалия", - сказал Жагарс, добавив, что и ученые не понимают, что происходит.

Его беспокоит будущее отрасли, судьба лыжных трасс. "Если так будет продолжаться еще год, я думаю, этой индустрии придет конец", - сказал Жагарс.

По словам Жагарса, способность горнолыжных трасс пережить такие зимы, зависит от доброй воли партнеров, например, если поставщики электроэнергии позволят им остаться в долгах до следующей зимы. Если да, то "мы выживем", если нет, то "мы и общество будем страдать", потому что люди скучают по лыжам, сказал предприниматель.
 

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