Осторожней: Латвию окутал туман

18 декабря, 2025 07:53

В четверг утром температура воздуха в Латвии составляет от -0,2 градуса в Резекне до +7,3 градуса в Вентспилсе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

На большей части территории страны образовался туман, хорошая видимость сохраняется только на побережье Курземе. Наименьшая видимость составляет 170 метров в Салдусе, 230 метров в Резекне, 260 метров в Елгаве и 290 метров в Дагде.

В течение дня сохранится пасмурная погода с моросящим дождем и туманом. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер.

Температура воздуха во второй половине дня составит +1...+6 градусов.

В Риге ожидается туман, возможен моросящий дождь, а температура воздуха не превысит +4 градуса.

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР
Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич
Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич

Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта
Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта

Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

«Челси» продал — переведи деньги Украине, чего им пропадать? От Абрамовича требуют 2,8 млрд. евро

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

Алвис Херманис в шоке: «Латвия наконец-то оказалась на последнем месте в ЕС»

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Обнаружился картель? Совет по конкуренции проверяет мусорщиков

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

В 2026-ом на строительство Rail Baltica пустят 260 млн евро: Министерство сообщения

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

Единорогов в нашей истории не было: в Лиепае разразился скандал вокруг идеи арт-объекта

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

