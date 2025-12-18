Осторожней: Латвию окутал туман

На большей части территории страны образовался туман, хорошая видимость сохраняется только на побережье Курземе. Наименьшая видимость составляет 170 метров в Салдусе, 230 метров в Резекне, 260 метров в Елгаве и 290 метров в Дагде.

В течение дня сохранится пасмурная погода с моросящим дождем и туманом. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер.

Температура воздуха во второй половине дня составит +1...+6 градусов.

В Риге ожидается туман, возможен моросящий дождь, а температура воздуха не превысит +4 градуса.