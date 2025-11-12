Земля стала темнее — почему учёные в шоке

Учёные из Технологического института Нью-Джерси и NASA фиксировали отражённый свет Земли по бликам на поверхности Луны.

Когда они добавили последние три года данных, приборы показали то, чего никто не ожидал: Земля резко потемнела.

Причина — не Солнце.

Его яркость не изменилась. Потемнела сама Земля — из-за того, что восточная часть Тихого океана перестала покрываться густыми облаками.

Океан потеплел, облака рассеялись, и зеркало планеты, которым служили эти облака, буквально «померкло».

Последствия:

– Меньше света отражается — больше тепла остаётся в атмосфере и океане.

– Тёплая вода разрушает облака ещё сильнее.

– Запускается положительная петля потепления, от которой некуда деться.

Учёные называют это «ударом из ниоткуда».

«Мы ожидали медленных изменений, а получили падение за считанные годы», — признался автор исследования Филип Гуд.

Впервые за всю историю наблюдений Земля потеряла часть своего сияния — и вместе с ним часть климатического равновесия.

Земля становится теплее не потому, что Солнце ярче, а потому, что сама перестаёт отражать его свет.

И это — уже не прогноз, а зафиксированный факт.