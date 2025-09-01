Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Землетрясение в Афганистане: 800 погибших, 2500 раненых

Редакция PRESS 1 сентября, 2025 13:11

Мир 0 комментариев

Свыше 800 человек погибли, более 2500 получили ранения в результате мощного землетрясения в Афганистане, сообщили в понедельник, 1 сентября, в министерстве внутренних дел страны.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения, зафиксированного в 22.17 мск 31 августа, составляла 6,0. Эпицентр находился в 27 километрах к северо-востоку от города Джелалабад (провинция Нангархар), недалеко от границы с Пакистаном. Очаг залегал на глубине всего 8 километров. За первыми толчками последовали афтершоки меньшей интенсивности, передает агентство dpa.

С рядом пострадавших районов нарушена связь

Афганские власти заявили, что четыре деревни в провинции Кунар на востоке Афганистана полностью разрушены, еще ряд получил частичные повреждения.

В пострадавших районах нарушено телекоммуникационное сообщение, что затрудняет оказание помощи.

Группы экстренного реагирования из Минобороны Афганистана направлены в восточные провинции для эвакуации раненых. По словам очевидцев, под завалами остаются дети и пожилые люди. Доступ спасателей в ряд населенных пунктов на востоке Афганистана затруднен из-за горного ландшафта.

Население Джелалабада и агломерации превышает 300 тысяч человек.

Генсек ООН выразил соболезнования

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в соцсети X. "Я полностью солидарен с народом Афганистана после разрушительного землетрясения", - написал он, добавив, что команда всемирной организации в этой стране мобилизована.

Иран предложил Кабулу свою помощь. Представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Тегеран готов подключиться к спасательным работам в пострадавших районах.

В октябре 2023 года в результате землетрясения магнитудой 6,3 в Афганистане, по оценкам правящего в стране исламистского радикального движения "Талибан", погибли не менее 4000 человек.

