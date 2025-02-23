Зеленский: «Я готов покинуть пост президента ради мира в Украине или вступления в НАТО»

Как пишет «РБК-Украина», на пресс-конференции Зеленского спросили, готов ли он покинуть пост президента. На это он ответил, что готов оставить должность в обмен на мир.

«Если мир для Украины, и если вам это очень нужно, чтобы я оставил свой пост — я готов. Второй вопрос — могу поменять это на НАТО, если есть такие условия, сразу, чтобы долго об этом не говорить», — ответил Зеленский журналисту.

По его словам, сейчас он сосредоточен на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет, и не собирается оставаться у власти десятилетиями.

«Я считаю, что НАТО — самый дешевый вариант, и это правда. В любом случае, независимо от того, кто это поддерживает или нет, эта тема есть на столе. И в рамках гарантий безопасности и переговоров она также будет присутствовать. Я не знаю, чем закончатся эти переговоры, но этот вопрос точно будет обсуждаться», — сказал Зеленский.

В ходе пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал, что США предложили ему соглашение, по которому Украина на каждый доллар полученной помощи должна вернуть два.

Президент Украины сказал, что не будет подписывать соглашение, расплачиваться по которому, по его словам, будут «10 поколений украинцев».

Он также прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон выделил Украине 350 млрд долларов, но ничего не получил взамен.

Зеленский сказал, что США выделили Киеву 100 млрд долларов — и в виде грантов, а не кредита. Поэтому он не готов признавать долг перед Вашингтоном.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции ответил на несколько вопросов, связанных с обеспечениями будущей безопасности Украины в случае мирного соглашения. «Закончить войну на этой неделе с гарантиями безопасности для Украины невозможно», — сказать Зеленский, комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. Она накануне заявила, что президент США Дональд Трамп «уверен в возможности закончить войну на этой неделе».

Зеленский также сказал, что в проектах соглашения с США пока нет речи о предоставлении гарантий безопасности, но он надеется обсудить их с Трампом.

Среди возможных условий обеспечения безопасности Украины Зеленский назвал членство страны в Евросоюзе и финансирование украинской армии численностью не менее 800 тыс. человек.

Зеленский не обижается на Трампа за то, что тот назвал его «диктатором без выборов»

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции напомнил, что был законно избран на выборах. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который назвал его «диктатором без выборов».

«Я бы не назвал эти слова в свой адрес от Трампа комплиментами. Я понимаю это, но почему обижаться. Обижался бы на слово диктатор тот, кто есть диктатор. Ну, что же сделаешь, будем как-то жить с США. Диктаторами точно не будем. Просто не интересно. Я законно избранный президент, не через какую-то силу пришел к власти. Меня выбрали 73%», — сказал Зеленский (цитата по «РБК-Украина»).

По словам Зеленского, выборы в Украине пройдут после отмены военного положения.