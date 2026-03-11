Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Зеленский Трампу: у меня теперь есть «карты на руках» (1)

Euronews 11 марта, 2026 16:35

Мир

Вслед за заводом в Брянске ВСУ нанесли удар по химпредприятию в Тольятти. Президент Украины Зеленский поговорил с блогером из Ирландии, призвав мир к "быстрым шагам". Российские войска рано утром в среду нанесли удары по Харьковской и Херсонской областям Украины, есть погибшие и раненые, передают украинские СМИ и власти на местах.

 Так, сообщается об обстреле гражданского предприятия в Шевченковском районе Харькова.

А в Херсонской области, по данным украинских СМИ, под удар попали объекты критической и социальной инфраструктуры, там повреждены 4 многоэтажных и 13 частных домов.

Тем временем, российские власти сообщили, что в Тольятти в результате обстрела поврежден "промышленный завод", там возник пожар. По данным губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, на месте ведутся ремонтные работы. Чиновник не уточнил, о каком предприятии идет речь, но украинские паблики и СМИ назвали "КуйбышевАзот", один из крупнейших химипроизводителей России. Телеграм-канал ASTRA отмечает, что рядом с ним находится другое предприятие – "Тольяттикаучук".

Сообщается, что в ночь на среду взрывы гремели и в небе над Самарой и Сызранью. Проект Dnipro Osint написал, что в подконтрольном Москве украинском Мариуполе произошла детонация у склада боеприпасов в районе аэродрома.

Во вторник Украина нанесла ракетный удар по заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске. Предприятие изготавливает системы управления для ракетных комплексов и беспилотников. В среду губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в соцсетях о 6 убитых и 37 раненых. Перед атакой в регионе объявляли ракетную опасность. Удар по заводу подтвердил и украинский президент Владимир Зеленский.

Лидер Украины во вторник дал интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону, отметив необходимость "быстрых шагов", чтобы остановить Путина и другие войны. Он заявил, что у его страны на руках "есть карты" в виде боевого опыта и военного производства. Ранее Зеленский сообщал, что за помощью в борьбе с иранскими дронами к Киеву обратились США, ведущие операцию на Ближнем Востоке, и еще около 10 стран.

Заявление о "картах на руках" отсылает к недавней фразе Дональда Трампа о том, что он лично является единственным козырем Владимира Зеленского. В январе Трамп отметил: "У него нет карт. У него не было карт с первого дня (полномасштабного вторжения России – ред.)".

Тем временем в МИД РФ заявили, что за прошлую неделю в результате ударов ВСУ по российским регионам погибли в совокупности 30 и пострадали 150 человек, включая нескольких детей.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Главные новости

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

Новости Латвии 18:53

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать