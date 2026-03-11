Так, сообщается об обстреле гражданского предприятия в Шевченковском районе Харькова.

А в Херсонской области, по данным украинских СМИ, под удар попали объекты критической и социальной инфраструктуры, там повреждены 4 многоэтажных и 13 частных домов.

Тем временем, российские власти сообщили, что в Тольятти в результате обстрела поврежден "промышленный завод", там возник пожар. По данным губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, на месте ведутся ремонтные работы. Чиновник не уточнил, о каком предприятии идет речь, но украинские паблики и СМИ назвали "КуйбышевАзот", один из крупнейших химипроизводителей России. Телеграм-канал ASTRA отмечает, что рядом с ним находится другое предприятие – "Тольяттикаучук".

Сообщается, что в ночь на среду взрывы гремели и в небе над Самарой и Сызранью. Проект Dnipro Osint написал, что в подконтрольном Москве украинском Мариуполе произошла детонация у склада боеприпасов в районе аэродрома.

Во вторник Украина нанесла ракетный удар по заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске. Предприятие изготавливает системы управления для ракетных комплексов и беспилотников. В среду губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в соцсетях о 6 убитых и 37 раненых. Перед атакой в регионе объявляли ракетную опасность. Удар по заводу подтвердил и украинский президент Владимир Зеленский.

Лидер Украины во вторник дал интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону, отметив необходимость "быстрых шагов", чтобы остановить Путина и другие войны. Он заявил, что у его страны на руках "есть карты" в виде боевого опыта и военного производства. Ранее Зеленский сообщал, что за помощью в борьбе с иранскими дронами к Киеву обратились США, ведущие операцию на Ближнем Востоке, и еще около 10 стран.

Заявление о "картах на руках" отсылает к недавней фразе Дональда Трампа о том, что он лично является единственным козырем Владимира Зеленского. В январе Трамп отметил: "У него нет карт. У него не было карт с первого дня (полномасштабного вторжения России – ред.)".

Тем временем в МИД РФ заявили, что за прошлую неделю в результате ударов ВСУ по российским регионам погибли в совокупности 30 и пострадали 150 человек, включая нескольких детей.