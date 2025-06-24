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Зеленский: Россия готовит операции против НАТО

© BBC 24 июня, 2025 16:40

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Россия готовится к военным операциям на территории стран НАТО, заявил Зеленский со ссылкой на украинскую разведку на пресс-конференции после встречи с генсеком альянса и лидерами ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский, генсек НАТО Марк Рютте, председатель ЕС Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вышли к прессе перед встречей на саммите НАТО .

Сам факт этой встречи — победа для Зеленского. До последнего момента было неясно, приедет ли он в Нидерланды. СМИ писали, что руководство НАТО хотело бы сфокусировать мероприятие исключительно на повышении расходов на оборону. Это было необходимо, чтобы «задобрить» президента США Дональда Трампа, который сейчас не горит желанием говорить об Украине.

Но Зеленский приехал и руководство ЕС публично продемонстрировало ему поддержку. «Владимир, вы среди друзей», — обратилась к нему фон дер Ляйен.

Рютте напомнил, что ЕС и Канада уже пообещали Украине выделить более €35 млрд в 2025 году, — в НАТО ожидают, что по итогам года цифра будет выше прошлогодних €50 млрд. Он добавил, что в декларации по итогам саммита «будут важные формулировки о поддержке Украины». До последнего момента было неясно, упомянут ли союзники Украину вообще.

Рютте добавил, что одна из целей союзников — это сделать страну настолько сильной, чтобы «Владимир Владимирович Путин никогда вновь не попытался захватить даже квадратного километра Украины».

Зеленский был немногословен. «Спасибо, что вы с нами, а не просто проявляете стойкость», — сказал он и поблагодарил руководство ЕС и НАТО. На вопросы ни он, ни другие спикеры отвечать не стали.

Дружелюбные приветствия и обещания поддержки важны для Киева. Но до саммита пока не доехал Дональд Трамп, который в последние месяцы неоднократно высказывал раздражение в адрес Зеленского.

Перед началом встречи президента Украины с руководством НАТО и ЕС разрешилась одна из главных интриг мероприятия: стало известно, что Зеленский и Трамп все-таки встретятся. Их переговоры должны были пройти на прошлой неделе на саммите G7 в Канаде, но оттуда Трамп уехал досрочно.

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