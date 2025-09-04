Зеленский: Рамки гарантий безопасности Украины определены

В "коалиции желающих" достигнуто соглашение об общих рамках гарантий безопасности для Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский в четверг, 4 сентября, после встречи группы в Париже. Он уточнил, что ключевую роль в вопросе безопасности выполняют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Кроме того, все участники встречи сошлись во мнении, что Москва отвергает любую мирную инициативу, направленную на завершение развязанной Россией войны против Украины.

В миротворческой миссии после прекращения огня в Украине намерены участвовать 26 стран, сообщил в свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон по окончании встречи "коалиции желающих". По его данным, поддержка Соединенных Штатов в отношении гарантий безопасности для Украины будет окончательно определена в ближайшие дни и в дальнейшем Киев будет напрямую согласовывать с Вашингтоном санкции против России. Всего в консультациях в Париже участвовали 35 глав государств и правительств.

Президент США Дональд Трамп в ходе часового телефонного разговора призвал европейских лидеров прекратить закупки российской нефти, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. По словам Трампа, именно продажей нефти Москва финансирует свою войну против Украины. Кроме того, Трамп призвал оказать экономическое давление на Китай, поскольку тот оказывает финансовую поддержку военным действиям России.