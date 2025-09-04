Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Зеленский: Рамки гарантий безопасности Украины определены

4 сентября, 2025

По словам Владимира Зеленского, в "коалиции желающих" достигнуто соглашение об общих рамках гарантий безопасности для Украины. После встречи группы в Париже он заявил, что ВСУ имеют в этом ключевое значение, сообщает DW.

В "коалиции желающих" достигнуто соглашение об общих рамках гарантий безопасности для Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский в четверг, 4 сентября, после встречи группы в Париже. Он уточнил, что ключевую роль в вопросе безопасности выполняют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Кроме того, все участники встречи сошлись во мнении, что Москва отвергает любую мирную инициативу, направленную на завершение развязанной Россией войны против Украины.

В миротворческой миссии после прекращения огня в Украине намерены участвовать 26 стран, сообщил в свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон по окончании встречи "коалиции желающих". По его данным, поддержка Соединенных Штатов в отношении гарантий безопасности для Украины будет окончательно определена в ближайшие дни и в дальнейшем Киев будет напрямую согласовывать с Вашингтоном санкции против России. Всего в консультациях в Париже участвовали 35 глав государств и правительств.

Президент США Дональд Трамп в ходе часового телефонного разговора призвал европейских лидеров прекратить закупки российской нефти, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. По словам Трампа, именно продажей нефти Москва финансирует свою войну против Украины. Кроме того, Трамп призвал оказать экономическое давление на Китай, поскольку тот оказывает финансовую поддержку военным действиям России.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

