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Зеленский: Киев предложил России новые переговоры

© Deutsche Welle 20 июля, 2025 14:12

Мир 0 комментариев

Украина предложила Москве провести новые переговоры в течение ближайших дней на тему установления режима прекращения огня, следует из заявления Владимира Зеленского.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустем Умеров предложил российской стороне встречу на неделе, начинающейся 21 июля, для обсуждения возможностей установить режим прекращения огня. Это следует из обращения к согражданам президента Украины Владимира Зеленского, обнародованного в Telegram вечером в субботу, 19 июля.

"Переговорная динамика должна быть ускорена. Нужно сделать все для достижения прекращения огня. И российской стороне нужно перестать прятаться от решений", - подчеркнул украинский лидер.

Судя по его сообщению в Telegram, другими темами обсуждения на встрече, предложенной Умеровым Москве, должен стать очередной обмен пленными и возвращение на родину незаконно вывезенных в РФ украинских детей.

Где и когда именно российской стороне было предложено провести встречу, не уточняется. Предыдущие встречи российской и украинской делегаций для обсуждения условия мирного урегулирования в Украине проходили 2 июня и 16 мая в Стамбуле.

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