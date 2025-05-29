Здесь выборы — это TikTok, блоги и немного цирка: журналист — об особенностях Даугавпилса

Это Даугавпилс, детка. Здесь выборы делают не билборды, а TikTok. Второй по величине город Латвии живет своей, особенной политической жизнью. Пока в Елгаве и Юрмале развешивают плакаты и обсуждают партийные списки, в Даугавпилсе — вертикальные видео, танцы, лозунги под музыку. Кампания здесь идет не на улицах, а в ленте.

Санита Йемберга, главный редактор Re:Baltica, отмечает: «Политики в TikTok сидят все. Почему? Да потому что это Даугавпилс. Там все друг друга знают, все происходит вживую — и в телефоне тоже. Это выборы на месте».

Действительно, TikTok стал главной площадкой для агитации. Привычной предвыборной атрибутики почти не видно. И это не случайность. Тут можно просто идти и глубокомысленно рассуждать о городских проблемах. Главное — найти эти проблемы. И даугавпилсские это политики умеют.

Санита Йемберга предполагает, что в этом городе «вопрос не в том, кто победит. Вопрос — будет ли реальная оппозиция».

На 15 мест в думе города поданы 10 списков. В них — 156 человек. На место — чуть больше 10 кандидатов. Меньше, чем в Елгаве и Юрмале. Примечательно и то, что половина списков — не партийные, а региональные объединения: созданные специально под выборы или ранее.

Кандидаты — самые разные. 60% мужчин, 40% женщин. Самому младшему — 18, старшему — 75. Средний возраст — 43 года. Примерно 70% с высшим образованием, четверть — со средним, у 4% — основное. Есть студенты, безработные, пенсионеры. А еще штурманы, повара, курьеры и даже кондуктор трамвая. Да, именно того самого трамвая, где билеты до сих пор пробивают вручную.

Пока в других городах обсуждают реформы, в Даугавпилсе — хайп, клипы, ироничные подводки и резкие высказывания. Здесь выборы — это TikTok, блоги и немного цирка. Но только на первый взгляд. Потому что за всем этим — вполне серьезная борьба за власть.