«Здесь будет кладбище наёмников Трампа»: на Кавказе разгораются страсти вокруг Зангезурского коридора

11 августа, 2025

Мир

Боец иранского Корпуса стражей Исламской революции.

Азербайджан и Армения отказались от военного противостояния, над мирным соглашением стороны работали с 2023 года, после того как Баку установил полный контроль над Нагорным Карабахом. Документ был согласован в марте 2025 года. В июле в Абу-Даби президенты Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели встречу, но конкретных результатов она не принесла. Переломным моментом стало посредничество президента США Дональда Трампа: 8 августа в Вашингтоне лидеры Азербайджана и Армении подписали декларацию о прекращении военных действий.

Трамп заявил, что стороны «воевали 35 лет, а теперь они друзья». Алиев подчеркнул, что Баку и Ереван «переворачивают страницу конфликта», а Пашинян выразил надежду на «новую эпоху мира, процветания и сотрудничества».

США пообещали расширить взаимодействие с обеими странами, заключив отдельные соглашения в сферах энергетики, торговли и технологий, включая искусственный интеллект. Также Вашингтон снял запрет на оборонное сотрудничество с Азербайджаном, действовавший с 1992 года.

Особым пунктом декларации стал Зангезурский коридор — транспортный маршрут между западными регионами Азербайджана и Нахичеванской автономией через территорию Армении. Первоначально проект вызывал резкое неприятие в Ереване, но в итоге стороны согласились на совместную реализацию с США, которые получат контроль над маршрутом на срок до 99 лет. Он получил название «Маршрут Трампа ради международного мира и благосостояния».

По словам Трампа, дорога обеспечит связь Азербайджана с эксклавом, при этом сохранит суверенитет Армении. Алиев назвал проект шагом к устранению барьеров между странами, а Пашинян — стимулом для инвестиций и укрепления роли США в миротворчестве.

Иран резко раскритиковал передачу коридора США: советник верховного лидера Али Акбар Велаяти заявил, что он станет «кладбищем наемников Трампа».

Публикация текста мирного соглашения запланирована на 11 августа. Алиев выразил уверенность, что подписание окончательного договора пройдет в кратчайшие сроки.

Власти Ирана выступили против того, чтобы США получили в пользование Зангезурский коридор — транспортный коридор между Азербайджаном и Нахичеванским эксклавом, который пройдет по территории Армении, сообщает Tasnim.

Советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти заявил, что исламская республика не допустит создания коридора. По его словам, такой коридор превратится в «кладбище наемников Дональда Трампа», а не в путь, принадлежащий президенту США.

Велаяти добавил, что Иран всегда выступал против создания Зангезурского коридора, поскольку это приведет к пересмотру границ Ирана и распаду Армении, а также поставит под угрозу безопасность Южного Кавказа. Он назвал создание коридора политическим заговором против Ирана и соседних стран.

«В результате Иран настаивает, что будет действовать в соответствии с интересами безопасности Южного Кавказа, вместе с Россией или без нее. Мы считаем, что Россия также стратегически против этого коридора», — заявил Велаяти. Он отметил, что Иран «имеет право решительно защищать свои интересы».

Советник верховного лидера Ирана добавил, что Азербайджану не нужен отдельный коридор, чтобы попасть в Нахичеванскую Автономную Республику, поскольку он может использовать для связи территорию Ирана.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

