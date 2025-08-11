«Здесь будет кладбище наёмников Трампа»: на Кавказе разгораются страсти вокруг Зангезурского коридора

Трамп заявил, что стороны «воевали 35 лет, а теперь они друзья». Алиев подчеркнул, что Баку и Ереван «переворачивают страницу конфликта», а Пашинян выразил надежду на «новую эпоху мира, процветания и сотрудничества».

США пообещали расширить взаимодействие с обеими странами, заключив отдельные соглашения в сферах энергетики, торговли и технологий, включая искусственный интеллект. Также Вашингтон снял запрет на оборонное сотрудничество с Азербайджаном, действовавший с 1992 года.

Особым пунктом декларации стал Зангезурский коридор — транспортный маршрут между западными регионами Азербайджана и Нахичеванской автономией через территорию Армении. Первоначально проект вызывал резкое неприятие в Ереване, но в итоге стороны согласились на совместную реализацию с США, которые получат контроль над маршрутом на срок до 99 лет. Он получил название «Маршрут Трампа ради международного мира и благосостояния».

По словам Трампа, дорога обеспечит связь Азербайджана с эксклавом, при этом сохранит суверенитет Армении. Алиев назвал проект шагом к устранению барьеров между странами, а Пашинян — стимулом для инвестиций и укрепления роли США в миротворчестве.

Иран резко раскритиковал передачу коридора США: советник верховного лидера Али Акбар Велаяти заявил, что он станет «кладбищем наемников Трампа».

Публикация текста мирного соглашения запланирована на 11 августа. Алиев выразил уверенность, что подписание окончательного договора пройдет в кратчайшие сроки.

Власти Ирана выступили против того, чтобы США получили в пользование Зангезурский коридор — транспортный коридор между Азербайджаном и Нахичеванским эксклавом, который пройдет по территории Армении, сообщает Tasnim.

Советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти заявил, что исламская республика не допустит создания коридора. По его словам, такой коридор превратится в «кладбище наемников Дональда Трампа», а не в путь, принадлежащий президенту США.

Велаяти добавил, что Иран всегда выступал против создания Зангезурского коридора, поскольку это приведет к пересмотру границ Ирана и распаду Армении, а также поставит под угрозу безопасность Южного Кавказа. Он назвал создание коридора политическим заговором против Ирана и соседних стран.

«В результате Иран настаивает, что будет действовать в соответствии с интересами безопасности Южного Кавказа, вместе с Россией или без нее. Мы считаем, что Россия также стратегически против этого коридора», — заявил Велаяти. Он отметил, что Иран «имеет право решительно защищать свои интересы».

Советник верховного лидера Ирана добавил, что Азербайджану не нужен отдельный коридор, чтобы попасть в Нахичеванскую Автономную Республику, поскольку он может использовать для связи территорию Ирана.