Заявления Меркель вызвали резкую критику со стороны Польши и стран Балтии

7 октября, 2025 09:14

Заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о виновности стран Балтии и Польши в войне, развязанной Россией против Украины, вызвали резкую реакцию в Варшаве и странах Балтии.

В интервью венгерскому YouTube-каналу Partizan Меркель заявила, что она и президент Франции Эммануэль Макрон хотели прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в 2021 году, но отказ Польши и стран Балтии поддержать эту идею способствовал разрыву дипломатических отношений между Россией и Европейским союзом (ЕС). Это, в свою очередь, впоследствии привело к повторному вторжению России в Украину.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в понедельник, что заявление Меркель о том, что Варшава выступает против таких переговоров, так же верно, как и то, что она написала в своих мемуарах о том, что никто из Центральной Европы не протестовал против газопровода «Северный поток».

«Посмотрите на реакцию правительства Германии на мои слова в 2007 году о том, что нам не нравятся соглашения, заключаемые за нашей спиной. Канцлер, вероятно, забыла, как ее собственное правительство отреагировало на наши протесты», — вспоминает Сикорский.

«Своим необдуманным интервью Ангела Меркель доказала, что она является одним из самых вредных для Европы немецких политиков за последнее столетие», — заявил на платформе «Х» бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Катажина Пелчиньска-Наленч, министр региональной политики Польши и бывший посол в России, заявила, что комментарии Меркель были в пользу Москвы. «Обвинять кого-то в развязывании войны только потому, что кто-то вовремя не сел за стол переговоров с Россией и не поклонился Москве, — это абсурд», — заявила политик.

Аналогичных взглядов придерживаются и политики из Латвии, Литвы и Эстонии.

Бывший премьер-министр Латвии, ныне старший советник по геополитике международного агентства стратегических коммуникаций «Kreab» Кришьянис Кариньш отметил, что в 2021 году многие страны, включая Германию, не понимали Россию, однако он выразил удивление, что после всего, что произошло в Украине, Меркель все еще может так думать.

«Путин действует так, как действует, и у Запада нет другого выбора, кроме как подчиниться или сопротивляться. Удивительно, что бывший канцлер Германии говорит подобное сегодня, когда, кажется, все уже знают, что такое Россия. Я рад, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц не разделяет взгляды Меркель», — сказал Кариньш.

Министр иностранных дел Эстонии Маргусс Чахкна подчеркнул на платформе «X», что в этой агрессии виновата исключительно Россия. «Говорить, что в агрессии России против Украины виноваты страны Балтии или Польша, не только бесстыдно, но и просто неправильно. (..) Истинная причина — нежелание Путина признать распад СССР и уступки Запада, игнорирование им явных предупредительных сигналов», — подчеркнул Чахкна.

Тем временем бывший посол Польши в США Марек Магеровский раскритиковал СМИ за преувеличение заявлений Меркель. «Бывший канцлер говорит лишь о том, что страны Балтии и Польша не согласились на новый формат переговоров ЕС с Россией. От этого заявления до формулировки «Польша несёт совместную ответственность за войну Путина» довольно далеко», — отметил Магеровский.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

