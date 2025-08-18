Завтра самый теплый день недели!

Ближайшая ночь пройдёт без существенных осадков, местами возможна туманная дымка. Температура опустится до +8…+13 градусов, а на побережье — до +17. Днём погода будет в целом солнечной, хотя местами пройдут кратковременные дожди и возможны грозы. Вечером в Видземе ожидается больше осадков. Ветер слабый или умеренный, западных и юго-западных направлений.

В Риге вторник обещает быть почти безоблачным, лишь вечером возможен кратковременный дождь. Температура ночью составит около +13, днём — до +25 градусов.

Уже с среды станет прохладнее: дневные температуры не превысят +15…+20, а в самые холодные ночи опустятся до +4…+9 градусов. На побережье будет на несколько градусов теплее.