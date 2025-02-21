Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 21. Февраля Завтра: Ariadne, Eleonora
Доступность

Завозить больше беженцев, чтобы фонду было чем заняться, тратя деньги на их интеграцию? «Неаткарига» ищет логику

Редакция PRESS 21 февраля, 2025 11:42

Новости Латвии 0 комментариев

«У политиков и чиновников не укладывается в голове, что деньги, необходимые на оборону, достройку Rail Baltica и другие возможные расходы, придется собирать не за счет повышения налогов и заимствований, а за счет фактического сокращения других государственных трат, - пишет «Неаткарига», продолжая критиковать Фонд общественной интеграции (Sabiedrības integrācijas fonds - SIF), который, по мнению Госконтроля, тратит много денег на непонятные цели.  

О том, что SIF вполне можно было бы ликвидировать, изданию уже говорил министр экономики Виктор Валайнис.

Расходы фонда за последние четыре года достигли 119 млн. евро. Неплохо...

Одно из направлений деятельности фонда - обучение латышскому языку нелатышей. «Так происходит, по крайней мере, с тех пор, как 19 июня 2014 года в Конституцию была добавлена преамбула, в которой среди 224 слов слово «язык» повторяется 4 раза, а составное слово «латышский язык» - дважды, - пишет Арнис Клуйнис. - Вероятно, связь SIF с преподаванием латышского языка можно проследить с момента его создания в 2000 году. Тогда - как и до недавнего времени латвийское государство избегало преподавания латышского языка нелатышам в государственных школах, поскольку это было бы жестоким обращением с детьми [авторское прочтение новейшей истории Латвии – цитируем как написано. – press.lv], но предлагало различные курсы латышского языка для взрослых, если они хотели их посещать. Время от времени я видел энтузиастов, которые дополняли преподавание языка пением или демонстрацией латышских народных танцев.

После 2014 года наступили 2016-2017 годы, когда Европейский союз выплатил 15 миллионов евро латвийскому государству, чтобы оно приняло 990 беженцев, предоставило им жилье, научило латышскому языку, предложило работу и т. д. Государство разделило деньги ЕС между министерствами для выполнения этих задач. Затем они нанимали подрядчиков, а подрядчики нанимали субподрядчиков, пока у всех не остались отчеты о проделанной работе на сумму 15 миллионов евро. На самом деле вся эта работа заключалась в том, чтобы помочь людям, привезенным в Латвию, переехать дальше в Германию. На то, чтобы покормить их в Латвии в течении нескольких месяцев и отправить дальше было потрачено хорошо если 150 000 из этих 15 миллионов. Понятно, почему SIF с таким энтузиазмом отнесся к распределению денег ЕС среди госслужащих, представителей неправительственных организаций и компаний, вовлеченных в эту аферу».

«Последние события актуализировали тему обучения латышскому языку как ключевому компоненту интеграции прибывающих в Латвию украинских беженцев, - продолжает издание. -  Ситуация с ними не такая тяжелая, как у их предшественников, в основном из Сомали. Давайте положимся на заверения, что уроки латышского языка для беженцев действительно проводятся... Проблема в том, что за три года войны депутаты Сейма - эти выразители воли государства – так и не разработали правила, по которым украинским беженцам будет (или не будет) разрешено остаться в Латвии после окончания военных действий в Украине. Так какая может быть мотивация у людей учить экзотический язык вымирающей нации, когда их в любой момент могут попросить с единственного в мире участка земли, на котором знание этого языка приносит хоть какую-то пользу?

Следует подчеркнуть, что 80 или около того сотрудников SIF - это не учителя латышского языка или народных латышских танцев, а менеджеры, управляющие деньгами, на которые нанимают компании или НПО для выполнения работы, которые, в свою очередь, нанимают сотрудников или субподрядчиков. Вопрос в том, нужен ли этот посредник в цепочке тех, кто распределяет деньги? Сотрудники SIF делают то же самое, что в принципе могли бы делать сотрудники министерств. На этот вопрос нельзя ответить однозначно «да» или «нет». Ликвидация фонда приведет к переходу большей части его сотрудников в другой государственный орган или органы, если только не будут упразднены задачи, которые выполнял Фонд. Старение и вымирание коренного населения Латвии делает неизбежным переезд других людей в Латвию, не в последнюю очередь для того, чтобы не сокращать персонал SIF. В обозримом будущем ни у кого не хватит смелости сказать, что рациональнее не пытаться учить их латышскому языку, а латышам перейти на тот язык, который наиболее комфортен для иммигрантов».

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Пациентские взносы и их потолок: как не переплачивать за лечение

Новости Латвии 12:56

Новости Латвии 0 комментариев

Если общая сумма доплат пациентов за оплаченные государством медицинские услуги в течение календарного года достигла 570 евро — они могут получить освобождение от дальнейших пациентских взносов. Как подтвердить свои выплаты и не платить в дальнейшем, кто имеет право на освобождение от доплат, где можно узнать о полученных услугах, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР.

Если общая сумма доплат пациентов за оплаченные государством медицинские услуги в течение календарного года достигла 570 евро — они могут получить освобождение от дальнейших пациентских взносов. Как подтвердить свои выплаты и не платить в дальнейшем, кто имеет право на освобождение от доплат, где можно узнать о полученных услугах, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР.

Читать
Загрузка

Необходимо для обеспечения национальной безопасности: Эстония на три дня закроет границу с Россией

Важно 12:56

Важно 0 комментариев

Правительство Эстонии подписало указ о необходимости закрытия погранпункта Нарва-1 в период с 30 апреля по 2 мая из-за учений Департамента полиции и погранохраны, пишут Delfi.

Правительство Эстонии подписало указ о необходимости закрытия погранпункта Нарва-1 в период с 30 апреля по 2 мая из-за учений Департамента полиции и погранохраны, пишут Delfi.

Читать

Главврач забыл выключить камеру после конференции и вступил в интимную связь с коллегой: скандал в РФ

Для настроения 12:41

Для настроения 0 комментариев

В Дагестане главный врач Центральной больницы Чароды подал в отставку после утечки в соцсети видео, на котором он занимался сексом с одной из медсестер, сообщает limon.postimees.ee.

В Дагестане главный врач Центральной больницы Чароды подал в отставку после утечки в соцсети видео, на котором он занимался сексом с одной из медсестер, сообщает limon.postimees.ee.

Читать

Разжигают и оправдывают: полиция отчиталась о статистике преступлений на почве социальной ненависти

Важно 12:38

Важно 0 комментариев

Государственная полиция в прошлом году зарегистрировала 66 преступлений, связанных с оправданием военных преступлений, разжиганием межнациональной розни и социальной ненависти.

Государственная полиция в прошлом году зарегистрировала 66 преступлений, связанных с оправданием военных преступлений, разжиганием межнациональной розни и социальной ненависти.

Читать

Осознание приходит после мировых войн: Цилевич о политике воукизма как причине трампизма

Важно 12:22

Важно 0 комментариев

Латвийский правозащитник и политик Борис Цилевич на своей странице в Facebook попробовал объяснить, что стоит за термином "воукизм" в американской политике. И к каким выводам это должно нас привести.

Латвийский правозащитник и политик Борис Цилевич на своей странице в Facebook попробовал объяснить, что стоит за термином "воукизм" в американской политике. И к каким выводам это должно нас привести.

Читать

«Мы ещё увидим, как США станут больным человеком западного мира»: Карлис Буковскис

Важно 12:14

Важно 0 комментариев

«Одиозная личность господина Трампа выпадает из сложившегося стиля политической деятельности. Администрация Трампа настолько неопытна, что найти в ней «взрослого» человека непросто», - заявил в интервью «Неаткариге» директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис. Приводим выдержки из него.

«Одиозная личность господина Трампа выпадает из сложившегося стиля политической деятельности. Администрация Трампа настолько неопытна, что найти в ней «взрослого» человека непросто», - заявил в интервью «Неаткариге» директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис. Приводим выдержки из него.

Читать

США и Украина обсуждают новый проект сделки по полезным ископаемым, в нем учли опасения Киева

Мир 12:14

Мир 0 комментариев

Администрация президента США Дональда Трампа представила Украине обновленный проект соглашения по полезным ископаемым, после того как украинский президент Владимир Зеленский отклонил первоначальный вариант, сообщает портал Axios со ссылкой на украинского и американского чиновников, а также еще на три источника.

Администрация президента США Дональда Трампа представила Украине обновленный проект соглашения по полезным ископаемым, после того как украинский президент Владимир Зеленский отклонил первоначальный вариант, сообщает портал Axios со ссылкой на украинского и американского чиновников, а также еще на три источника.

Читать