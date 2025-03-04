Завершен первый этап строительства ж/д моста через Даугаву: возобновлено движение по двум полосам на набережной

В связи с окончанием строительных работ на набережной Генерала Радзиня возобновлено движение транспорта по двум полосам в каждом направлении.

Как сообщили в "BeReRix", данный этап строительства был предварительными работами, а полностью построить мост планируется после завершения первой очереди "Rail Baltica". На следующим этапе будут построены опоры и пролеты моста от Закюсалы, что станет возможным после получения соответствующего финансирования и определения приоритетов строительства "Rail Baltica".

Строительство нового моста было начато в феврале 2024 года с возведения двух опор на правом берегу Даугавы - конечной опоры на улице Ластадияс и промежуточной опоры на набережной Генерала Радзиня. Затем была построена опора на Даугаве и пролет моста через набережную.

Стоимость первой очереди строительства нового моста через Даугаву составляет около 20 млн евро, а для его завершения требуется еще около 70 млн евро.

В объединение предприятий "BeReRix" входят бельгийская строительная компания "Besix Group", латвийская "Rere būve" и итальянская "Rizzani de Eccher". Проект Рижского центрального железнодорожного узла реализуется по заказу ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas".