Завершен первый этап строительства нового железнодорожного моста через Даугаву

После завершения строительных работ восстановлено движение по двум полосам в каждом направлении на набережной Генерала Радзиня.

Строители сообщают, что завершенные работы являются завершающим этапом строительства данного моста. Соединение первых опорных конструкций является лишь предварительной работой, а полное завершение строительства моста планируется после первого этапа реализации «Rail Baltica».

Следующий этап — строительство опор моста и перехода со стороны Закюсалы, что станет возможным после привлечения соответствующего финансирования и приоритетов строительства Rail Baltica.

Строительство нового моста началось в феврале 2024 года со строительства двух опор на правом берегу Даугавы — конечной опоры на улице Ластадияс и промежуточной опоры на набережной Генерала Радзиньша между проезжими частями. За этим последовало строительство первой опоры на Даугаве, а также мостового перехода, соединяющего опоры через набережную Генерала Радзиня.

Строители сообщают, что на первом этапе строительства моста были возведены пролетные строения длиной 140 метров. На этом этапе было использовано около 117 километров и 137 тонн натяжных тросов, а также залито 4473 кубометра бетона. При строительстве моста впервые в Прибалтике применен метод сбалансированных консолей, благодаря которому свободно стоящий пролет через Даугаву составляет почти 44 метра.

В связи с проведением строительных работ с марта 2024 года движение транспорта под мостовым путепроводом частично ограничено, а в некоторых случаях и вовсе закрыто в ночное время. Запланированные строительные работы были завершены на месяц раньше запланированного срока благодаря благоприятным погодным условиям для бетонирования и правильной организации работ в зимнее время, сообщают представители «BeReRix».

В настоящее время первая опора моста через реку Даугава соединена с сооружениями на берегу, и дорожное движение восстановлено в обоих направлениях от центра и в сторону. Полное движение транспорта, или по три полосы в каждом направлении, будет восстановлено после асфальтирования, которое «BeReRix» планирует провести, как только позволят температура воздуха и погодные условия.

Уже сообщалось, что первый этап строительных работ по новому мосту Rail Baltica через Даугаву, как планируется, обойдется чуть менее чем в 20 миллионов евро, однако общая сумма средств, запрашиваемых Европейским Союзом для финансирования конкретно работ по строительству моста, составляет около 70 миллионов евро.

Строительство Рижского центрального узла «Rail Baltica» осуществляет компания «BeReRix», надзор за строительством осуществляет «Egis-Deutsche Bahn», заказчиком выступает SIA «Eiropas dzelzceļa līnijas». Финансирование приемлемых расходов проекта осуществляется за счет Фонда по связям с Европой (CEF), а оставшаяся часть выделяется из государственного бюджета Латвии.

Бельгийская строительная компания «Besix Group», латвийская строительная компания «Rere būve» и итальянская строительная компания «Rizzani de Eccher» объединили свои усилия в полное товарищество «BeReRix» для реализации проекта и строительства комплекса Рижского центрального железнодорожного вокзала, новых путей европейской колеи и железнодорожного моста через Даугаву, набережной и прилегающей инфраструктуры.

Также сообщалось, что, согласно отчету по исследованию ситуации в рамках проекта «Rail Baltica», проведенному высшими органами финансового контроля стран Балтии, в настоящее время нет ясности относительно модели эксплуатации и управления железнодорожной линией «Rail Baltica».

Согласно последнему анализу затрат и выгод Rail Baltica, общая стоимость железнодорожной линии в странах Балтии может достичь 23,8 млрд евро, в том числе расходы на первый этап проекта в странах Балтии могут составить 15,3 млрд евро, из которых 6,4 млрд евро — в Латвии. Предыдущий анализ затрат и выгод, проведенный в 2017 году, показал, что общая стоимость проекта составит 5,8 млрд евро.

Проект «Rail Baltica» предусматривает создание железнодорожной линии с европейской колеей от Таллина до литовско-польской границы, чтобы можно было соединить страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию с европейской колеей (1435 миллиметров) протяженностью 870 километров и максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

