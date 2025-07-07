Зато тепло: неделя начнется с дождя

Днем небо над Латвией будет затянуто облаками, в первой половине дня местами пройдут дожди и грозы, а начиная с полудня на большей части территории страны возможны грозы.

Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный, восточный ветер. Температура воздуха поднимется до +20...+25 градусов, в Курземе на побережье залива - до +17...+19 градусов.

В Риге днем ​​будет облачно, днем ​​и вечером ожидается дождь. Ветер юго-восточный, восточный слабый до умеренного, температура воздуха поднимется до +21...+23 градусов.

